EU:n vieraslajiluetteloon uusia lajeja – Muutamia lajeista voi löytyä myös Suomesta

Euroopan unionin luetteloa haitallisista vieraslajeista on täydennetty. Aiemmin 49 lajia sisältäneessä luettelossa on tehdyn lisäyksen jälkeen yhteensä 66 lajia, joiden maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä koko EU:ssa.Uusina kasvilajeina luetteloon lisättiin siniakaasia, haisjumaltenpuu, oranssivarrasheinä, ilmapalloköynnös, rusopampaheinä, kapinnyppyheinä, brasilianvesiasteri, japaninhumala, kampakiipijäsaniainen, kiinanpensasapila, meksikonmeskite, poimukellussaniainen ja kiinantalipuu. Eläinlajeista luetteloon lisättiin kaksi kalalajia eli aurinkoahven…