Jääkiekkoliiton lisenssikomitea myönsi FPS:lle paikan Mestiksestä – "Olo on huojentunut ja helpottunut", sanoo seuran puheenjohtaja

– Olo on helpottunut ja huojentunut, vaikka nyt työmäärä vasta kasvaa. Päästään pitkän odottelun jälkeen kunnolla tekemään asioita, huokaa Forssan Palloseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Vuorela kuultuaan Jääkiekkoliiton lisenssikomitean päätöksestä.

Komitea kokoontui maanantaina käsittelemään FPS:n Mestis-lisenssihakemusta. Lisenssikomitea päätti, että Forssan Palloseura saa kaudelle 2020-21 lisenssin Mestikseen.

Lisenssikomitean puheenjohtaja Hannu Soro kertoo, että FPS:ltä saatiin kattavat ja hyvät lisäselvitykset etenkin taloudellisesta tilanteesta viime perjantaina. Kun vielä Forssan kaupunginvaltuusto teki viime maanantaina päätöksen Mestis-paikkaan vaadittavan joustokaukalon hankinnasta, lisenssikomitea päätyi FPS:n kannalta iloiseen ratkaisuun.

– Ei jääkiekko mitään bisnestä ole, ja tuskin mikään Mestis-seura velaton on. Siinä mielessä FPS ei ole erilaisessa tilanteessa kuin muutkaan Mestis-seurat, Soro toteaa.

”Seurat selviävät kaudesta”

Lähtökohdat tulevaan Mestis-kauteen eivät tietenkään ole otollisimmat koronapandemian takia. Soro uskoo, että kaikki 14 Mestis-lisenssin saanutta seuraa selviytyy kaudesta kunnialla.

Julkisuudessa on puhuttu, että FPS:n pitäisi tuplata viime kauden budjettinsa. Käytännössä 300 000 euron budjetilla pystyy selviytymään Soron mukaan Mestis-kaudesta, jonka on tarkoitus käynnistyä syyskuussa. Sarjaohjelman laatiminen käynnistyy nyt heti, kun sekä Mestiksen että Suomi-sarjan joukkuemäärät ovat selvillä.

”Älkää tavoitelko kuuta taivaalta”

Pari neuvoa Soro haluaa antaa henkilökohtaisesti forssalaisseuran taustajoukoille.

– Töitä on tehtävä rajusti. Ei muuta kuin kausikortteja myymään. Voisin kuvitella, että Forssassa on nyt hyvä jääkiekkobuumi. Mestis on kuitenkin eri tason sarja kuin Suomi-sarja ja vastaan tulee uusia, kiinnostavia joukkueita. Ehkä se piristää yleisöäkin.

– Älkää lähtekö tavoittelemaan kuuta taivaalta, vaan edetkää rauhallisesti. Kootkaa nuori ja innokas joukkue. Viime kaudellahan FPS:lla oli jo hyvä joukkue, jolla olisi pärjätty mukavasti Mestiksessäkin. Suosittelen myös yhteistyösopimusta jonkun Liiga-seuran kanssa. Esimerkiksi Ilveksen ja Mestis-seura Kooveen välinen yhteistyö toimi viime kaudelle molempiin suuntiin hyvin.

Jääkiekkoliitossa perinteisen Mestis-seuran paluu toiseksi korkeimmalle sarjatasolle nähdään hyvänä asiana. Erityisesti Soro kehuu Forssan sijaintia, mikä mahdollistaa yhteistyökuviot moneen suuntaan.

Myyntimies palkattu

Vuorela lupaa, että FPS:ssä laitetaan hihat kunnolla heilumaan. Seuran hallitus kokoontuu tiistai-iltana päättämään useista asioista ensi kauden pelipaidoista organisaatiomuutokseen.

Ensi kauden FPS pelaa ry:nä, mutta kaudella 2021–22 jokaisen Mestis-seuran pitää olla osakeyhtiöpohjainen. Palloseura käynnistää toimet muutokseen välittömästi. Vuorelan mukaan rekisteröity yhdistys jää kuitenkin eloon.

– Syksyllä käynnistetään osakeanti ja keväällä osakeyhtiön on tarkoitus olla valmis. Tällöin seuralle tarvitaan myös toimitusjohtaja ja jo ensi kautta varten meidän pitää vahvistaa organisaatiotamme. Jo tällä viikolla Jukka-Pekka Helander aloittaa meillä ja hän keskittyy puhtaasti myyntitöihin, Vuorela paljastaa.

Hän uskoo, että pelaaminen Mestiksessä houkuttaa paitsi jäähalliin aiempaa enemmän yleisöä, myös henkilöitä seuran toimintaan.

Rantasen kanssa neuvoteltu

Vuorela uskoo, että FPS pystyy keräämään ensi kaudeksi noin 300 000 euron budjetin.

– Väite perustuu tekemäämme tutkimustyöhön. Emme me muuten olisi lähteneetkään tavoittelemaan Mestis-paikkaa, hän toteaa.

Seura virittelee yhteistyötä yhden tai useamman Liiga-seuran kanssa. Myös ensi kauden joukkueen rakentaminen on käynnissä, vaikka vielä ei nimiä sopimuspapereissa olekaan.

– Meillä on jo suunnitelmat valmiina. Asko Rantanen on ykköstoiveeni päävalmentajaksi, hänen kanssaan keskustelin viimeksi tänään maanantaina, Vuorela kertoo. FL-HäSa

Mestis-joukkueet kaudella 2020-21