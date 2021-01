Jalankulkijoille varoitus liukkaudesta länsiosissa maata – Ajokeli pohjoisessa huono

Jalankulkijoita varoitetaan liukkaudesta maan länsiosissa. Forecan sääpäivystyksestä kerrotaan, että jalankulkusää on tänään vaarallinen Suomen länsiosissa lauhtuneen sään vuoksi. Maan pohjois- ja osin keskiosissa puolestaan ajokeli on huono tai erittäin huono.Lännessä jään päälle muodostuu sulamisvettä, minkä lisäksi saadaan vesisadetta. Ilmatieteen laitos on myös antanut jalankulkijoille säävaroituksen Pohjanmaan maakunnasta Pirkanmaalle ja Uudellemaalle sekä alueille niistä länteen.Lumisateet tekevät…

