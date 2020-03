Muistathan kirjastojen e-palvelut? Tänään vietetään kirjaston päivää

Koronavirusepidemia on sulkenut kirjastojen ovet, mutta ne voivat palvella silti. Suomen kirjastoseura kannustaa kaikkia suomalaisia tutustumaan kirjastojen sähköisiin e-palveluihin.– Viime vuosina kirjastot ovat satsanneet e-palveluihin. E-kirjojen ja e-lehtien lukeminen on...

