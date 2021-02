Perjantaina todettiin Kanta-Hämeessä 14 uutta koronatartuntaa

Perjantain 5.2. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 14 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Tapauksista kuusi on Hämeenlinnan seudulta, seitsemän Riihimäen ja yksi Forssan. Yhden potilaan tartunnanlähde on epäselvä, kaikki muut liittyvät aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin.Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kolme koronapotilasta. Maakunnan terveyskeskusvuodeosastoilla on yksi koronapotilas….

