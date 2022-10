4-vuotias kollipoika Esko ulkoilee mielellään hihnassa, näillä ohjeilla totutat oman kissasi valjaisiin

Varsin usein, kun liperiläinen Reetta Kuittinen, 28, tulee töistä kotiin, 4-vuotias maatiaiskissa Esko odottaa jo innolla, koska lähdetään lenkille. Kissojen ulkoilua valjaissa voi harvoin kutsua lenkkeilyksi, mutta Eskon kohdalla termi on osuva.

– Esko on ihan erilainen ulkoilija kuin edellinen kissani, joka pysytteli ulkona lähes paikallaan. Esko haluaa käydä kävelemässä, ja usein käymmekin tutkimassa lähimetsää. Se saattaa myös tervehtiä ohikulkijoita, Kuittinen kertoo.

Esko rauhoittuu lenkin jälkeen

Esko ulkoilee valjaissa joka päivä. Kuittinen kertoo, että jos ulkoilu joskus jää välistä, sen huomaa kyllä. Lenkin jälkeen Esko on rauhallisempi ja silmin nähden onnellinen.

– Kissan luonto on sellainen, että harva kissa on tehty pelkästään sisäkissaksi. Esko ainakin selvästi kaipaa ulkoilua virikkeeksi ja liikunnaksi. Se ulkoilee yhtä mielellään talvella kuin kesälläkin, eikä vesisadekaan sitä tunnu haittaavan, Kuittinen kertoo.

Reetta Kuittinen kertoo tienneensä jo Eskoa hankkiessaan, että siitä tulee sisäkissa, jota ulkoilutetaan valjaissa, jos se vain suinkin ulkona viihtyy. Vapaasti ulkoilemaan hän ei uskaltaisi kissaa päästää.

– En varmasti osaisi käydä nukkumaan, jos kissa ei olisi kotona. Sitä paitsi asun lähellä vilkkaasti liikennöityä tietä. Minusta on sitä paitsi mukava ulkoiluttaa kissaa valjaissa, vaikka se ei olekaan sellaista lenkkeilyä kuin vaikkapa koiran kanssa, Kuittinen sanoo.

Pentuna Esko tottui nopeasti valjaisiin, ja nykyisin se yhdistää ne selvästi mukavaan ulkoiluhetkeen. Se on sosiaalinen ja viihtyy hyvin myös hoitopaikoissa, joten lenkittäjiäkin sillä riittää.

– Isoäitini ei oikein saa puettua Eskolle valjaita maassa, joten Esko nousee hänen luonaan pöydälle. Siinä se sitten seisoo nätisti, kun mummi pukee tai riisuu valjaita. Esko on fiksu kissa, Kuittinen kehuu lemmikkiään.

Ulkoilu on loistavaa viriketoimintaa

Ulkoilu on sisäkissoille loistavaa viriketoimintaa, ja turvallisimmin se tapahtuu ulkotarhassa tai valjaissa. Lieksalainen ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja Sari Koistinen suosittelee jokaista sisäkissan omistajaa ainakin kokeilemaan oman kissan kouluttamista valjaissa ulkoiluun. Koistinen on erikoistunut kouluttajana kissoihin ja koiriin.

– Lähes kaikki kissat nauttivat ulkoilusta, kun ne totutetaan siihen hyvin. Kaikkein arimmille kissoille ulkona oleminen voi kuitenkin olla stressitekijä, joten kannattaa aina edetä yksilöllisesti kissan ehdoilla, Koistinen sanoo.

Kissa oppii kuten koira: toistamalla

Kissa oppii periaatteessa ihan samalla tavalla kuin koirakin: toistojen ja palkitsemisen kautta. Koistisen mukaan kissa on kuitenkin koiraa kärsimättömämpi: opetustuokiot on pidettävä lyhyinä eikä palkitsemisessa kannata tinkiä.

– Kissat tavallisesti nauttivat suuresti leikkimisestä, joten leikittäminen voi toimia palkkiona jopa ruokaa paremmin. Tärkeintä on, että kissa saa positiivisia kokemuksia.

Näin totutat kissasi valjaisiin Sari Koistisen ohjeilla

1. Anna kissan lähestyä valjaita itse

Helpointa valjaisiin totuttelu on kissan ollessa pentu, mutta vanhakin kissa oppii kyllä uusia temppuja. Pennun kohdalla valjaisiin totuttelun voi aloittaa heti kissan kotiuduttua. Valjaiden tulisi olla mukavat sekä hyvin istuvat ja säädettävät.

Kissojen välillä voi olla suuriakin yksilöllisiä eroja siinä, kuinka kauan valjaisiin totutteluun menee aikaa. Siihen kannattaa kuitenkin varata useampi viikko. Lyhyitä opetustuokioita voi pitää päivittäin.

Ensimmäisenä valjaat kannattaa asettaa esimerkiksi lattialle ja antaa kissan lähestyä valjaita itse. Aina kun kissa menee itse tutkimaan valjaita, se saa palkinnon, kuten makupalan. Lattialla totuttelun jälkeen sama toistetaan siten, että valjaat ovat kädessä.

2. Pue valjaat pikkuhiljaa

Valjaita ei kannata laittaa suoraan kissan päälle kokonaan, vaan aloittaa esimerkiksi pujottamalla ne ainoastaan päähän. Ensimmäisillä kerroilla valjaat pujotetaan vain lyhyeksi hetkeksi, ja kissa saa siitä joka kerta palkinnon.

Vasta sitten, kun kissa ei enää välitä valjaiden pujottamisesta päähän, edetään seuraavaan vaiheeseen. Kun valjaat on saatu päälle kokonaan, niitä pidetään aluksi päällä vain lyhyt hetki, jonka aikana kissa palkitaan herkuilla tai leikkimisellä.

Mikäli kissa säikähtää jotakin missä tahansa vaiheessa totuttelua, palataan edellisiin, helpompiin harjoituksiin ja edetään entistä lyhemmin askelin. Totuttelussa ei kannata kiirehtiä, jotta valjaista tulee kissalle mukava asia.

3. Totuttele valjaisiin ja hihnaan ensin sisällä

Ennen ensimmäistä valjaissa ulkoilua kissan tulisi olla valjaat päällä sisällä yhtä rento kuin ilman valjaitakin. Kissan kannattaa antaa touhuta ja leikkiä valjaat päällä.

Kun kissa on ensin tottunut pelkkiin valjaisiin, voidaan aloittaa totuttelu siihen, että valjaiden perässä on hihna. Tässäkin edetään pienin askelin ja lyhyillä opetustuokioilla.

Kissan voi antaa vetää hihnaa perässään. Lisäksi hihnaa kannattaa nostella ja totuttaa kissa jo sisällä siihen, että hihna saattaa toisinaan hieman kiristyä.

4. Valitse ulkoiluun rauhallinen paikka

Ensimmäisiin ulkoiluihin kannattaa valita mahdollisimman rauhallinen paikka. Jos oma piha on rauhallinen, se on usein paras paikka harjoitella ulkoilua. Varsinkin kerrostalossa asuva voi kuitenkin joutua etsimään rauhallisen paikan jostain kauempaa.

Mikäli kissa viedään rauhalliseen paikkaan kuljetuskopassa, on tärkeää, että kissa on jo tottunut myös kuljetuskoppaan ja se on kissalle mieluinen paikka. Tällöin ikävä kokemus kuljetuksesta ei yhdisty kokemukseen ulkoilusta.

5. Anna kissan päättää, mitä ulkona tehdään

Valjaissa ulkoilun on hyvä tapahtua kissan ehdoilla siten, että ulkoiluttaja antaa kissan päättää, miten ulkona liikutaan vai liikutaanko ollenkaan. Toiset kissat tutkivat mielellään ympäristöä, kun taas toisille riittää paikallaan istuminen ja ympäristön tarkkailu.

Kissan kanssa voi myös vierailla erilaisissa virikkeisissä, mutta kuitenkin rauhallisissa ympäristöissä, kuten pihalla ja metsässä. Usein kissa nousee mielellään johonkin ylemmäs, kuten kiven tai kannon päälle. Toisaalta omaa pihaa kauemmas ei välttämättä tarvitse lähteä, jos se on paikka, jossa kissa tuntee olonsa turvallisimmaksi.

