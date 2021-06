Alkuvuoden katsotuimmat tv-ohjelmat julki – 50 kilometrin hiihto suositumpi kuin jalkapallon EM-debyytti

Suomessa alkuvuoden katsotuin televisio-ohjelma oli jääkiekon MM-kisojen finaali Suomi–Kanada, selviää Finnpanelin tuoreista luvuista.

Loppuottelua seurasi MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla yhteensä yli 2,2 miljoonaa katsojaa. Tämä on vuoden toistaiseksi korkein katsojamäärä yksittäiselle tv-ohjelmalle, Finnpanelin tiedotteessa kerrotaan.

Suomen historian ensimmäinen ottelu jalkapallon EM-kisoissa oli vasta sijalla kymmenen katsotuimmissa ohjelmissa. Muun muassa miesten 50 kilometrin kilpailu hiihdon MM-kisoissa ja Euroviisujen finaali keräsivät enemmän katsojia.

Finnpanelin tiedot koskevat katsojalukuja tammi–kesäkuulta.