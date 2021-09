Biotakka on usein ainoa mahdollisuus saada aito tuli kerrostaloon – Satu Urasto löysi kuitenkin ydinkeskustasta haaveilemansa huoneiston, jossa on vuolukivitakka

Satu Urasto ja Mika Pajuniemi asuvat takallisessa kerrostalossa, joka on valmistunut vuonna 1959. Nykyään takkavarauksia ei juuri tehdä kerrostaloihin. Takan jälkiasentaminen on vaikeaa ja harvinaista, mutta yksi vaihtoehto on sisustustakka, joka ei vaadi hormia.