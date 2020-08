Design-keittiö näyttää hyvältä, mutta toimiiko se käytännössä? – Arkkitehti kehottaa kiinnittämään huomiota ainakin kolmeen toiminnalliseen asiaan

Entistä useampi keittiö on puettu osaksi olohuonetta, joten keittiön ulkonäköön ja siisteyteen satsataan paljon. Kodinkoneet on integroitu huomaamattomiksi ja irtotavarat on piilotettu kaappien sisään. Tutustuimme Tuusulan asuntomessutalojen keittiöihin ja selvitimme, ovatko design-keittiöt myös toiminnallisesti hyviä.