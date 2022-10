Elia ei ole tyttö eikä poika – Hän halusi uuden nimen, koska vanha tytön nimi on deadname

Kuopiolainen Elia, 17, ei halua, että hänen vanhempiensa hänelle antamaa tytön nimeä enää edes mainitaan. Se on kuollut, deadname.

Elia kertoo olevansa gender fluid eli muunsukupuolinen, jonka sukupuoli-identiteetti on liukuva.

Uuden, paremmin hänen sukupuoltaan kuvaavan nimen hakemuksen Elia jätti maistraattiin viime helmikuussa.

– Itkin onnesta, kun se meni läpi. Virallisissa papereissa kuuluu olla oikea nimi.

Entinen nimi oli Eliasta liian feminiininen.

– Tiettyinä päivinä oli tosi vaikeaa, kun kutsuttiin syntymä­nimellä. Aloin miettiä toista nimeä, jotta sosiaalinen dysforia vähenisi. Kun se on joka tapauksessa joka päivä läsnä, enemmän tai vähemmän.

Sosiaalisella dysforialla tarkoitetaan ahdistusta ja pahaa oloa siksi, ettei tule nähdyksi oman sukupuoli- identiteetin mukaisesti.

Identiteetti on liukuva

Elian kokemus sukupuolesta on liukuva, eli hän voi olla jotain mies–nais-janalla. Käsitys omasta identiteetistä voi muuttua, päivittäin ja samankin päivän aikana.

– Tämä on minun kokemukseni, mutta se on jokaisella ihmisellä omanlainen. Minulla liukuma on ehkä enemmän yhteen suuntaan, mutta sitten on niitä päiviä, kun olen sukupuoleton.

Sukupuolettomuuden kokemus ei pelota Eliata.

– Ei siinä ole mitään pelättävää. Se on samanlaista kuin jos on poika­päivä. Se on vain yksi kokemus.

Välillä Elialla on kuitenkin vaikeita päiviä omassa kropassaan. Varsinkin, jos sattuu olemaan poikapäivä.

– Samaan aikaan olen tosi iloinen, että hei, tämä on nyt ihan ilmiselvää! Mutta sitten kun katson peiliin tai juttelen ihmisten kanssa, voi tuntua älyttömän pahalta.

Tytöttely alkoi tuntua pahalta

Ensimmäisen kerran syntymänimi ei tuntunut Eliasta oikealta 15-vuotiaana.

– Joinain päivinä tytöttely tuntui tosi pahalta ja joinain ei. En kuitenkaan miettinyt sen tarkemmin asiaa vielä siinä kohtaa.

Elia muistaa, kuinka hän myöhemmin pohti eräälle ohjaajalle saattavansa vaihtaa nimensä, mutta seuraavana päivänä entinen nimi tuntuikin taas hyvältä.

– Etsimme yhdessä selitystä sille, miksi tunne vaihtelee niin paljon. Lopulta älysin, että tämähän on muunsukupuolisuutta. Aloin miettiä asiaa ja hain tietoa. Niin sitä alkoi ymmärtää.

Elia ei jaksa kuitenkaan jatkuvasti miettiä sukupuolta.

– Se on pidemmän päälle raskasta. Sitä on vaan mennyt fiiliksen mukaan, miten haluaa pukeutua ja ilmaista itseään.

Translaista puhuminen tärkeää

Translaista puhuminen on Elialle tärkeää, sillä se rikkoo hänestä ihmisoikeuksia.

– Olisi tärkeää, että passiin saisi sukupuolesta merkinnän muu, eikä pelkästään mies tai nainen.

Eliasta kaikissa virallisissa papereissa pitäisi ottaa huomioon muunsukupuolisetkin.

– Se helpottaisi monien oloa. Nyt juridista määrityksen muuttamista täytyy odottaa 18-vuotiaaksi asti. Mielestäni muutos tulisi pystyä tekemään nuorempana.

Eliasta on myös väärin, jos edelleen vaaditaan pakkosterilisaatiota, jotta ihminen voi korjata sukupuolensa täysi-ikäisenä. Hän itse haluaisi mastektomian eli rintojen poiston.

Odotusajat trans-poliklinikalle ovat kuitenkin pitkät, tarvitaan testejä ja lääkärinlausuntoja, mikä myös rikkoo Eliasta kehollista itsemääräämisoikeutta.

Homo- ja trabsfobiaa yhä paljon

Koulussa suhtautuminen Eliaan on vaihdellut hänen identiteettinsä löytymisen jälkeen.

– Joillekin opettajille se on vaikeaa, mutta jotkut todella välittävät. Jotkut nuoret osaavat olla tosi ilkeitä, tai siis homo- ja trans­fobisia. Esimerkiksi somessa on sanottu, että minun pitäisi tappaa itseni. Kaikki eivät todellakaan osaa ottaa tätä vastaan hyvin.

Kiusaamisen Elia on uskonut liittyvän kuitenkin ehkä enemmän hänen persoonaansa.

– Minut on nähty pienestä lapsesta asti outona. Olen tosi energinen ja iloinen, mutta myös herkkä.

Elian mukaan elämää auttaisi, jos ympäristö tulisi vastaan rakenteissa ja olisi esimerkiksi sukupuoli­neutraaleja unisex-vessoja ja pukuhuoneita.

Cis-heterona olisi helpompaa

Tietoa sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöistä Elia löysi sosiaalisesta mediasta, missä on paljon vertaistarinoita. Myös Setan verkko­sivuilta saa tietoa. Ammattilaisten kanssa Elia ei ole identiteettiasiasta puhunut.

– En ole kokenut tarpeelliseksi, sillä ystäväpiirissä on sateenkaari-ihmisiä. Kun on oppinut tuntemaan itseään, on löytynyt ihmisiä, jotka hyväksyvät ja joiden kanssa on helppo olla.

Tähänastista elämäänsä Elia luonnehtii raskaaksi. Hän on ollut 13-vuotiaasta asti sijoitettuna ja 14-vuotiaasta huostaanotettuna. Tällä hetkellä Elia asuu Kuopiossa laitoksessa.

– Perheessä ei ole ollut helpointa, ja sitä kautta minulle tuli myös mielenterveydellisiä haasteita, joista olen aikalailla päässyt yli.

Niiden taustalla on monia asioita.

– Mutta välillä sitä oikeasti toivoo, että olisi cis ja hetero. Silloin kaikki olisi paljon helpompaa.

Elämänlaatu on nyt Elian mukaan kuitenkin parempi kuin nuorempana. Haasteista ja laitoksessa asumisesta huolimatta hän sanoo elävänsä samanlaista arkea kuin kuka tahansa 17-vuotias nuori.

– Opiskelen, käyn harrastuksissa ja näen kavereita ja läheisiä ihmisiä.

Musiikista apua itselle ja muille

Ajatus tulevaisuudesta on Elialla valoisa ja urahaave selkeä. Hän haluaa tehdä musiikkia työkseen joko muusikkona tai musiikki­teknologina.

– Tykkään laulaa, soittaa ja kirjoittaa tekstejä. Unelmoin, että voin tehdä musiikkia, esiintyä ja vaikuttaa.

Hän uskoo tavoitteen toteutuvan pikkuhiljaa, sillä musiikki ja artistit ovat auttaneet vaikeiden aikojen läpi.

– Haluaisin olla se sama muille ihmisille. Antaa omalla tekemiselläni vertaistukea. Musiikin kautta voi puhua avoimesti ja jakaa omia kokemuksia.

Tulevaisuuden haaveisiin kuuluu myös jonkinlainen kumppani. Elia tiedostaa, että tulevaisuudessa hänen sukupuoli-identiteettinsä voi vielä muuttua.

– Se on luonnollista, siinä ei ole mitään ahdistavaa. Ihminen kasvaa. Seksuaalisuuskin kehittyy koko ihmisen elinajan.