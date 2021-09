Ensimmäinen täysin siviileistä koostuva avaruuslento päässyt onnistuneesti Maan kiertoradalle

Aluksen on tarkoitus olla kiertoradalla kolme vuorokautta.

Ensimmäinen täysin siviileistä koostuva avaruuslento on päässyt onnistuneesti Maan kiertoradalle. Inspiration4-lento lähti Suomen aikaa kello kolmelta Yhdysvaltain Floridassa sijaitsevasta Kennedyn avaruuskeskuksesta.

SpaceX:n raketti vei avaruuteen Dragon-avaruusaluksen, jonka kyydissä on neljä yhdysvaltalaista matkustajaa.

12 minuuttia raketin laukaisemisen jälkeen Dragon irtaantui onnistuneesti raketista.

Aluksen on määrä kiertää Maata kolme vuorokautta. Sen on tarkoitus palata Maahan Floridan rannikolla.

Ryhmää johtaa miljardööri Jared Isaacman, joka on Shift4 Payments -yhtiön perustaja ja joka henkilökohtaisesti rahoittaa Inspiration4-lentoa. SpaceX ei ole avannut, kuinka paljon matka maksoi Isaacmanille. Hintalapun arvioidaan pyörivän kymmenissä miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.

– Vain muutama on mennyt aiemmin ja monet tulevat seuraamaan, Isaacman sanoi.

– Inspiration4:n laukaisu muistuttaa meitä siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun teemme yhteistyötä yksityisen tahon kanssa, Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Bill Nelson tviittasi ennen laukaisua.

Koulutus kesti kuukausia

Isaacmanin lisäksi Elon Muskin yhtiön lennolle valittiin kolme muuta ihmistä. Esimerkiksi yksi heistä valittiin St. Juden lastensairaalan lahjoitusarvonnasta. Heidän valmistautumistaan lentoon on seurattu Netflixin dokumentissa. Osallistujat ovat olleet mukana kuukausia kestäneessä koulutuksessa ennen lentoa.

Lennolla on mukana 29-vuotias Hayley Arceneaux, joka on nuorin kiertoradalle matkaava yhdysvaltalainen ja ensimmäinen, joka käyttää proteesia. Arceneaux on lapsuudessaan sairastanut syövän.

42-vuotias Chris Sembroski on Yhdysvaltain ilmavoimien veteraani.

51-vuotias Sian Proctor on vasta neljäs musta yhdysvaltalainen nainen, joka on päässyt avaruuteen. Hän on geotieteilijä ja oli lähellä päästä mukaan Nasan astronauttikoulutusohjelmaan vuonna 2009.

Lennon tarkoitus on kerätä 200 miljoonaa dollaria St. Juden lastensairaalalle, jossa Arceneaux’ta hoidettiin lapsena ja jossa hän työskentelee nykyisin.