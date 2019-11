Eriparinen poliisikaksikko selvittää tyttöjen karmaisevia murhia

Suosurmat

Alberto Rodriguezin elokuva tuo vahvasti mieleen True Detective -sarjan huikean ykköskauden ja korealaisen Memories of Murderin. Asia on sikäli hankala, että espanjalaisjännäri häviää molemmille kirkkaasti, vaikka sillä ansionsa onkin. Diktaattori Francon jälkeisen ajan hämmennys elää mukana tarinassa, jossa Javier Gutierrezin ja Raul Arévalon eriparinen poliisikaksikko selvittää nuorten tyttöjen karmaisevia murhia. (Espanja 2014)

Yle Teema & Fem keskiviikko 20.11. klo 22.00

Miehen työ

Pätevä ja kokenut Tommi Korpela tulee nykyään elokuvissa vastaan ehtimiseen, mutta Aleksi Salmenperän tragikomedian aikoihin näyttelijällä oli vielä todistettavaa. Hartaasti hän kantaakin harteillaan tarinaa, jossa Juha menettää sekä työnsä että yhteyden vaimoonsa ( Maria Heiskanen ). Raavaan miehen kropalle ja murahtelulle alkaa löytyä käyttöä kaupungin yksinäisten naisten luota. Parittajaksi ryhtyy kaveri ( Jani Volanen ). (Suomi 2006)

TV2 keskiviikko 20.11. klo 21.00

Term Life

Peter Billingseyn elokuva on vähän jännäriä, vähän toimintaleffaa, vähän perhetunteilua ja vähän komediaa. Kaikkea vähän, muttei kunnolla mitään. Se on sääli, sillä lähtökohdat ovat ihan lupaavat. Perusäijä Vince Vaughn on konnat suututtanut isä, joka yrittää pysyä hengissä vähintään kolme viikkoa, jotta tytär saa henkivakuutusrahat. Kova kuin kivi -elokuvan ja Bumblebeen mainio Hailee Steinfeld on nuori Cate. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 keskiviikko 20.11. klo 22.00