Helposti hajoavia ja liian automaattisia? Selvitimme, mikä on totta ja tarua uusista kodinkoneista

Uudet liedet, uunit ja astianpesukoneet ovat digitaalisia ja automaattisia. Nuorille ja näppärille hipaisunäppäimet ja automaattitoiminnot ne tuovat helpotusta arkeen, mutta vanhempi sukupolvi on ymmällään. Moni epäilee, että liikaa hienouksia sisältävät koneet eivät kestä entisten lailla tai että ne maksavat liikaa. Mitä kuluttajan pitää ottaa huomioon keittiönkoneita valitessaan? Julkaistu ensimmäisen kerran 8.2.2020.

Kun Hanna Suomisen perhe muutti viime syksynä, uudessa kodissa tehtiin keittiöremontti. Kaikki kodinkoneet uusittiin.

Suominen on tyytyväinen induktiolieteensä, mutta kahden–kolmen tunnin pesuohjelmia hyrskyttelevä astianpesukone on pieni pettymys.

– Jälkeenpäin ajateltuna olisi voinut ottaa sellaisen mallin, jossa on huuhtelutoiminto. Silloin voisi joskus huuhdella astiat, jos ne joutuvat seisomaan koneessa pitempään, hän pohtii.

Keittiönkoneissa on yhä enemmän digitaalisuutta ja automaattitoimintoja, ja niitä voi ohjata kännykän kautta. Monet epäilevät, että liika ”hienous” tekee koneista myös helpommin särkyviä.

Olivatko kodinkoneet ennen kestävämpiä? Kuluttajaliiton mukaan siltä vaikuttaa ainakin osittain.

– Kuluttajajärjestöjen tuntuman mukaan kodinkoneiden kestävyys ei ole nykyään riittävällä tasolla. Nykylaitteet sisältävät jo suunnittelusta alkaen sen, että jokin komponentti hajoaa turhan aikaisin, sanoo tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen Kuluttajaliitosta.

Samaan viittaa myös laaja saksalaistutkimus (Kuluttaja-lehti 2/2017). Sen mukaan alle viisi vuotta vanhoja kodinkoneita oli vaihdettu uusiin rikkoutumisen takia kaksi kertaa enemmän kuin ennen. Kahdeksassa vuodessa luku oli noussut 3,5 prosentista 8,3 prosenttiin.

Kuluttajajärjestöt vaativat, että koneiden kestävyyteen ja korjattavuuteen pitää panostaa lainsäädännön ja standardoinnin kautta. Ei ole kestävä ajatus, että aina ostetaan uutta tilalle. Vastuulliset valmistajat ymmärtävät nykyään tämän.

Hyviä uutisiakin on. Muun muassa jääkaapeille, tiskikoneille, pesukoneille ja televisioille asetettiin uusia vaatimuksia ecodesign-paketissa, joka hyväksyttiin EU:ssa viime vuoden lopulla. Niihin pitää jatkossa olla saatavilla varaosia tuoteryhmästä riippuen 7–10 vuoden ajan.

Paistinpannua ei voi enää jättää hetkeksikään yksin

Hanna Suomisen erityinen lemmikki on uusi induktioliesi.

– Se on niin mielettömän nopea, mikä helpottaa lapsiperheen elämää. Ruoka pitää saada nopeasti valmiiksi, kun tulet kiireellä kotiin nälkäisten lasten kanssa.

Toisaalta nopeus vaatii uusia toimintatapoja.

– Paistinpannua ei voi jättää hetkeksikään yksin tai ruoka on jo palanut.

Puolitoistavuotias Jerry Pereira on innokas apulainen keittiössä. Myös 3-vuotias isoveli Jaime ja 10-vuotias isosisko Sandra osallistuvat usein keittiöpuuhiin.

– Rakastan ruuanlaittoa ja leivontaa. Se on varmaan tarttunut jo lapsiinkin, kertoo äiti.

Joskus pojat ovat turhankin omatoimisia.

– Kerran Jerry laittoi kännykkäni mikroon ja laittoi sen päälle, Suominen puistelee päätään.

Kissa painaa tassullansa lieden päälle

Uusien koneiden käytössä ei ole ollut ongelmia. Niin vanhemmat kuin lapsetkin oppivat hipaisusäätimet nopeasti.

– Mutta kun äitini oli täällä jouluna, hän joutui aamupuuroa keittäessään kysymän kolmevuotiaalta, että miten levyn saa päälle, Suominen nauraa.

Hipaisunäppäimet kiinnostavat pikkupoikia.

– Ne saa onneksi lukittua, mutta silloinkin voi vielä painella on/off-nappia.

Perheeseen kuuluu myös Dumle-kissa. Suomisen mukaan induktioliesi sopii hyvin myös eläintalouteen. Vaikka kissa onnistuisi laittamaan levyn tassulla päälle, se ei kuumene ilman astiaa. Siksi taso pidetään aina tyhjänä.

Astianpesukoneon perusmallia. Huuhtelutoiminnon puuttuminen harmittaa toisinaan. Pesuohjelmatkin kestävät peräti 2–3 tuntia.

– Mutta se ei haittaa, sillä pesen lähinnä yöllä. Sitten astiat ovat aamuksi kuivat, Suominen sanoo.

Hipaisunäppäimet vaativat näköä ja toimintakykyä

Viime vuosina keittiönkoneisiinkin ovat tulleet digitaalisuus, automaattitoiminnot ja hipaisunäppäimet. Lisäksi merkkejä ja malleja on entistä enemmän.

– Koneet ovat osa älykotia, joskin tietoturva-asiat askarruttavat kuluttajia. Joka tapauksessa tuotekehitystä on ohjannut digitaalisuuden lisääntyminen ja mobiiliohjattavuus, sanoo asiantuntija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Kuluttaja voi olla ymmällään kodinkoneliikkeissä.

– Nuorilla diginatiiveilla on ihan erilaiset valmiudet ottaa käyttöön tällaisia koneita kuin vanhemmilla, Marjomaa sanoo.

Hipaisunäppäimet ovat huononäköiselle ja toimintarajoitteiselle hankalat.

– Muutenkin pitää olla hyvin toimintakykyinen, että osaat käyttää niitä. Muutamilla valmistajilla on induktiotasoonkin tarjolla vääntimet senioreita ajatellen, Marjomaa tietää.

Kuluttajat närkästyneet pitkistä pesuohjelmista

Keittotasotovat nopeampia kuin ennen, mutta pesuohjelmat taas pidentyneet. Pitkällä pesuajalla varmistetaan hyvä pesutulos,

– Kuluttajat ovat olleet närkästyneitä hirveän pitkistä ohjelmista. Nyt tilanne on parantunut ja koneissa on myös nopeampia ohjelmia. Ne tosin kuluttavat yleensä enemmän vettä ja sähköä, Tarja Marjomaa sanoo.

Energiatehokkuus on ohjannut niin astian- kuin pyykinpesukoneidenkin suunnittelua.

– Suurin osa astianpesukoneen sähköstä menee veden lämmittämiseen, joten siksi ne kuluttavat nykyään niin vähän vettä, selvittää Marjomaa.

Kuluttajat suosivat pesukonemalleja, joilla on hyvä energialuokka. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien ohjelmien energiankäyttö olisi vähäistä. Energiamerkinnän tiedot perustuvat tiettyyn energiansäästöohjelmaan, jolla testataan kansainvälisten standardien mukaisesti.

– Se on enemmän testaustekninen testiohjelma kuin päivittäiseen käyttöön tarkoitettu ohjelma, Marjomaa uskoo.

3–4 tunnin ohjelmat eivät ole arkikäytössä kovinkaan käteviä, sillä silloin on sidottu olemaan kotona.

– Moni valitseekin jonkin toisen ohjelman. Ellei sitten pese yöllä, mutta silloinhan pitää vesihana jättää auki yöksi.

Uuni valmista ruokaa, vaikka käyttäjä ei ymmärrä ruuanlaitosta

Uusissa astianpesukoneissa on automaattiohjelmia.

– Käyttäjän ei tarvitse itse miettiä, että minkä ohjelman ja pesulämpötilan valitsee. Sensorit ja anturit mittaavat muun muassa pesuveden likaisuutta, Marjomaa sanoo.

Käyttäjän tulisi kuitenkin halutessaan myös pystyä itse määrittämään valinnat.

Marjomaa kuulee usein valituksia siitä, että ohjelmia on liikaa, kun ihminen pärjäisi muutamalla.

– Mutta me kuluttajat olemme tarpeinemme niin erilaisia, että koneesta pitää löytyä ohjelmia moneen käyttöön.

Myös uuneissa on nykyään valmistusohjelmia.

– Nykyään voi onnistua ruuanlaitossa vähilläkin taidoilla erilaisten ohjelmien avulla. Jotta saa hyödyn irti, niihin pitäisi jaksaa perehtyä, Marjomaa sanoo.

– Jos itsellä on tietoa ja ymmärrystä ruuanlaitosta, saa yksinkertaisellakin uunilla hyvää ruokaa, eikä tarvitse maksaa automaattitoiminnoista.

Kannattaako suosia vanhaa tuttua merkkiä?

Jos epäilee, että uudet tekniset hienoudet nostavat laitteiden hintaa, niin tässä ilouutinen: Koneiden hinta on itse asiassa laskenut suhteutettuna keskipalkkaan. Perusastianpesukoneen voi saada jo parilla sadalla eurolla.

Malleja, joissa on mitä erilaisimpia toimintoja ja ominaisuuksia, on kuitenkin valtavasti. Niissä hintahaitarikin on iso.

– Kannattaa haastaa myyjää kertomaan uusista ominaisuuksista ja miettiä, mitä hyötyä niistä on sinulle, Jollekin voi olla isokin hyöty, mutta toinen arvaa jo ostettaessa, ettei ikinä tarvitse sitä. Turhasta ei kannata maksaa, sanoo Tarja Marjomaa.

Monet kertovat huomanneensa, että esimerkiksi vanhoissa astianpesukoneissa oli tukevammat korit. Se vaikuttaa monessa kohdin olevan totta, mutta toisaalta korit ovat nyt muuntuvaisempiakin: niiden korkeutta voi säätää ja piikkejä saa lappeelleen.

Moni luottaa tuttuun hyvään merkkiin.

– Jos on hyviä kokemuksia jostain merkistä, niin ilman muuta voi suosia sitä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että valmistusmaat ja osat ovat kymmenessä vuodessa vaihtuneet moneen kertaan. Muutamalla valmistajalla saattaa olla tuotannossa vielä jotain klassikkomallia, Marjomaa toteaa.