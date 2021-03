Hyvää Minna Canthin päivää! – Canth on ainoa suomalaisnainen, jolla on oma liputuspäivänsä

Tänään, 19. maaliskuuta, vietetään Minna Canthin päivää. Minna Canth (1844–1897) oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Canth on ainoa suomalaisnainen, jolla on oma liputuspäivä. Minna Canthin päivä on myös tasa-arvon päivä.

Katso YouPlayn video Minna Canthista:

Minna Canth ja tasa-arvo saivat vakiintuneen liputuspäivänsä vuonna 2007. Minna Canth oli kahdeksas suomalainen merkkihenkilö, joka on saanut oman liputuspäivänsä.

Minna Canth raivasi tietä naisille useilla alueilla.

Hän oli muun muassa ensimmäinen suomenkielinen lehtinainen, joka otti kärkevästi kantaa yhteiskunnallisia epäkohtia havaitessaan. Minna Canthin kuuluisimpia näytelmiä ovat Työmiehen vaimo ja Anna Liisa.