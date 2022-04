Ukrainan sota on saanut kotitaloudet hamstraamaan joditabletteja niin, että ne ovat väliaikaisesti loppuneet monista apteekeista. Suomessa myytävien joditablettien valmistaja Orion on luvannut saatavuuden normalisoituvan pian. Joditabletit ovat välillä olleet lopussa myös kaikista Hämeenlinnan seudun apteekeista. Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhalan mukaan kysyntäpiikki oli apteekeissa hetkellisesti jopa tuhatkertainen. – Jodia on hyvä olla kotona, mutta siitä on myös...

