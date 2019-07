Kesäterassi nostaa Lorenz Backmanin ja Tuija Pehkosen korkealle

Hikisenä ja haisevana maalla puusavotassa huhkinut Lorenz Backman on palannut kaupunkiin. Hän juontaa Tuija Pehkosen kanssa Kesäterassi-keskusteluohjelmaa.

– Ruumiillinen työ on hyvää vastapainoa, Backman sanoo.

Ensimmäisessä jaksossa vieraina ovat jääkiekkoilija Marko Anttila ja muusikko Samu Haber . Kesäterassi kuvataan aamuisin Helsingin Allas Sea Poolilla ja lähetetään illalla.

– Se on kuin suora lähetys, sillä hapuilujamme ei leikata pois, Backman sanoo.

Backmanin mukaan Kesäterassi on hänen kesätöistään ehkä rakkain. Kuvauspaikka on mahtava. Keskustelut ovat hänen ja Tuija Pehkosen näköisiä, koska he pitkälti käsikirjoittavat ne itse.

– Mussa ja Tuijassa yhdistyy kummassakin kunnianhimo ja levottomuus, siksi on kiva tehdä yhteistyötä.

Joskus suunnitelma muuttuu lennossa

Keskusteluohjelman onnistuminen vaatii muutamia asioita. Backmanin mukaan on tärkeää virittää haastateltava oikeaan moodiin suunnitellun keskusteluaiheen mukaan. Juontajan pitää virittäytyä läsnäoloon. Tietysti myös taustatyöt on tehtävä kunnolla.

– Tosin joskus käy niin, että joudumme hylkäämään suunnitelmamme ja lähtemään vieraan mukaan improvisoiden, Backman sanoo.

Tuija Pehkonen on juontanut muun muassa Kenen kotona? –sarjaa. Kesällä hänet on nähty myös TV1:llä Saunapäivä-ohjelmassa.

Backman on juontanut ainakin Seniorielämää, Huumaa ja Umpimähkää. Hän on myös näyttelijä, muusikko ja luennoija. Kesän jälkeen on vuorossa keikka- ja luentotöitä.

