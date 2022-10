Kiinnostaako omakotitalon vuokraaminen? – Konkarit varoittavat, missä voi rysähtää pieleen

Sanomalehtimytty sulaa sekunnissa liekkien alta, ja puu alkaa paukkua, kun isäntä napsauttaa leivin­uunin lämpiämään.

Talo on vielä viileä, mutta ei siellä kukaan tällä hetkellä majailekaan. Tuulikki ja Juhani Hynynen ovat vain piipahtamassa, siivoamassa paikkoja ja lämmittämässä huushollia seuraavalle asukkaalle.

Hynyset ovat vuokranneet omakotitaloa vuodesta 2008 lähtien. Paikka jäi tyhjilleen vuotta aiemmin, kun Tuulikki Hynysen vanhemmat menehtyivät.

– He rakensivat talon vuonna 1981 ja asuivat tässä siitä lähtien, Hynynen kertoo.

Hynyset lunastivat paikan perikunnalta ja remontoivat sen. Tarkoitus oli, että tytär tulee taloon asumaan, mutta aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Tyttö löysi oman kotinsa muualta.

– Meille oli itsestään selvää, että emme myy taloa. Tällä on liian iso tunnearvo. Kun siskoni tytär puolisonsa kanssa halusi testata asumista omakotitalossa, vuokrasimme talon heille. Se oli turvallinen tapa aloittaa vuokraaminen, Tuulikki Hynynen kertoo.

Kun ensimmäiset vuokralaiset päättivät rakentaa oman talon, Hynyset ottivat seuraavaksi vuokralaiset, joita eivät tunteneet etukäteen.

– Emme olleet kovin tarkkoja vuokralaisista, ja kunta oli takaamassa heidän vuokransa. Talo näytti aina päällisin puolin hyvältä, mutta sisällä odottikin sitten haljenneita ovia ja ikkunoita ja reikiä seinässä. Loppusiivouskin oli tekemättä. Se opetti olemaan tarkempi joka asian suhteen, pariskunta kertoo.

Yleisesti ottaen Hynysten vuokralaiset ovat olleet luotettavia ja tekeviä ihmisiä. Myös yhteydenpito on ollut avointa. Vuokra on ollut normaalisti 950 euroa kuussa. Se on keskikastia pohjoissavolaisen paikkakunnan tarjonnassa. Lapinlahdella sijaitseva 100-neliöinen talo lämpiää leivinuunin lisäksi sähköllä, ja Hynyset ovat laskeneet vuokraa nyt 750 euroon korkean sähkönhinnan takia.

Kaikki on tuloa, sillä talo on velaton. Vuokratuotoilla on muistettu lapsia ja erityisesti lapsenlapsia, ja osa rahoista on pantu pörssiin poikimaan.

– Onhan tämä myös järkevä tapa pitää talo asuttuna ja huollettuna, kun vuokralaisten kanssa sovitaan, mitkä huoltotyöt kuuluvat heille. En voi ymmärtää, miten paljon Suomessa on tyhjilleen jääneitä taloja, joiden vaan annetaan olla. Moni varmasti menisi vuokrallekin, Tuulikki Hynynen pohti.

Samaa tuumaa Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughes. Etenkin muuttotappiopaikkakunnilla talokauppa takkuaa, ja vuokraaminen voi olla vaihtoehto.

– Samalla se on vuokralaisellekin ratkaisu, jos ei halua tai voi ostaa omakotitaloa. Voi kokeilla myös sitä, onko omakotitaloasuminen oma juttu ilman, että joutuu tekemään suuren taloudellisen päätöksen, Hughes sanoo.

Omakotitalojen vuokrakäyttömääristä ei ole tilastoa, sillä Verohallinto ei erittele yksittäisten kiinteistöjen vuokrausta rakennustyypin mukaan.

– Meille Vuokranantajiin tulee aiheesta vähän kysymyksiä mutta kuitenkin sen verran, että olemme tehneet mallisopimukset omakotitalon vuokraamisesta. Siinä täytyy kuitenkin ottaa huomioon eri asioita kuin taloyhtiömaailmassa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Suurin ero on kunnossapitovastuissa. Kun taloyhtiöissä ylläpitotyöt kuuluvat taloyhtiölle tai omistajalle, omakotitalossa vuokralaisen hommaksi jää yleensä enemmän, ellei toisin sitten sovita.

– Sopimuksiin kannattaa kirjata tarkasti muun muassa se, kuka huolehtii ja kustantaa esimerkiksi nuohouksen tai rännien puhdistuksen, salaojien tarkastukset ja pihatyöt. Yleensä ne ovat vuokralaisen vastuulla.

Sanna Hughes muistuttaa, että vuokranantajan kannattaa varmistaa myös se, osaako vuokralainen oikeasti hoitaa taloa.

– Muuten voi tulla isojakin vahinkoja. Kannattaa ainakin selvittää se, onko vuokralainen asunut aiemmin omakotitalossa ja millä menestyksellä.

Vuokrasopimukseen kirjataan myös kuluista huolehtiminen. Yleisin tapa on, että vuokralainen tekee omat sähkö-, vesi- ja jätesopimuksensa.

Muistilistalle kannattaa raapustaa myös tarkastuskäyntien sopiminen ja talon kunnon tarkka dokumentointi etukäteen.

Sanna Hughes ymmärtää, että kynnys omakotitalon vuokralle laittamiseen on korkeampi kuin kerrostalo- ja rivariasuntojen, varsinkin jos talossa on asunut itse.

Toinen vuokrauksen yleisyyttä hidastava tekijä on se, että arjen realiteetteja ei edes hoksata kokeilla ensin vuokralaisena, vaan ostetaan tai rakennetaan oma talo suoraan.

– Suomessahan talon omistaminen on perinteisesti ollut arvo sinänsä. Nuorempi sukupolvi on nyt alkanut ajatella, että kaikkea ei tarvitsekaan omistaa.

Senkin takia Hughes ennakoi, että omakotitalojen vuokraaminen alkaa yleistyä.

– Jo tällä hetkellä monelle sijoittajalle on strateginen päätös ostaa halpoja omakotitaloja ja laittaa ne vuokralle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jos on muistettava vastuista sopiminen, vakuutustenkin osalta kannattaa olla tarkkana. Vuokralaisen ja vuokranantajan välissä kun ei ole taloyhtiötä, jonka vastuulle kuuluu osa huoneiston laitteista ja osista.

Pohjola Vakuutuksen tuoteasiantuntija Hannu Partanen toteaa, että omistaja vakuuttaa rakennuksen ja muun kiinteän omaisuuden ja vuokralaisen laajin vaihtoehto on omakotivakuutus irtaimistolle sekä vastuuvakuutus. Vuokralaisenkin vakuutuksessa on Pohjolassa mukana muun muassa palovahinkojen korvaaminen.

Lukumääriä vuokrattujen omakotitalojen vakuutuksista Partanen ei voi kertoa, mutta Pohjola Vakuutuksen kaikista pitkäaikaisten vuokra-asuntojen vakuutuksista noin 12 prosenttia on otettu omakotitaloihin.

– Se on itse asiassa yllättävän suuri osuus. Etenkin maakunnissa niitä näkyy olevan suhteellisen paljon.

“Pyhät lupaukset paikkojen ylläpidosta ovat unohtuneet” Piha pullollaan romua, lattiat kaltattu ihme kraatereille ja nurmikko, joka kutittaa polvitaipeissa asti. Lattialämmitys kytketty kylppäristä pois, lumityöt tekemättä ja seiniin pultattu vaikka sun mitä härpäkkeitä. – Meillä on ollut hyviäkin vuokralaisia, mutta joidenkin kohdalla en ole voinut ymmärtää, miten sellaisen rojun keskellä voi edes asua. Sukunsa omistuksessa olevaa omakotitaloa yli 20 vuoden ajan vuokrannut mies ei kerro kokemuksistaan omalla nimellään, sillä talo on tälläkin hetkellä vuokralla. – Mutta sen olen huomannut, että moni ilmeisesti ajattelee, että omakotitalossa asuminen on yhtä auringonottamista. Ei se niin ole, vaan siinä pitää oikeasti tehdä työtä ja täytyy olla myös taitoja. Aika monesti minulle on soitettu aivan mitättömistä asiasta ja kyselty vaikkapa sulakkeen vaihtoon. Hän on vuokrannut taloa yleensä pariskunnille tai perheille, joiden kanssa kemiat ovat kohdanneet, ja vuokralaiset ovat kertoneet taustoistaan vakuuttavasti. Joidenkin kohdalla totuus on ollut toinen. – On paljastunut, että ei sitä leivinuunia sittenkään osattu lämmittää, ja pyhät lupaukset paikkojen ylläpidosta ovat unohtuneet. On tässä omat ja erilaiset riskinsä kuin vaikkapa kerrostaloasunnon vuokraamisessa. Pitkäkestoisin ja samalla mieluisa vuokrasuhde kesti lähes kymmenen vuotta. Ääripäässä ovat parin kuukauden majailut, kun uusien asukkaiden yhteiselo omakotitalossa on päättynyt pikaeroon. – Niitä tapauksia on ollut yllättävän monta. Vuokranantaja on tehnyt omakotitaloon aina toistaiseksi voimassaolevia vuokrasopimuksia, jotta voi itsekin reagoida nopeammin, jos kuvio ei toimi. – Silloin käy raskaaksi järjestää aina uusia näyttöjä ja valita asukkaita. Aina tähän on kuitenkin ollut paljon kysyntää. Talo on alun perin sukulaiselle rakennettu 1990-luvun taitteessa tehty puutalo luonnon rauhassa. Kun paikka jäi tyhjäksi, sitä ei haluttu myydä, vaan ajateltiin, tulisiko joku lapsista siihen joskus asumaan. – Jotta talo ei olisi ollut vain kuluerä, laitoimme sen vuokralle. Vaimo on monta kertaa pyytänyt, että myytäisiin se pois, että olisi yksi huolenaihe vähemmän, mutta tunne-asiat ovat jarrutelleet myymistä. Mies tuumaa, että omakotitalon vuokraaminen on merkittävä tulonlisä ja on siitä muutkin hyötynsä, kun remonttikuluja voi vähentää verotuksessa.