Kirjallisuuden Nobelit odotetuille voittajille

Nobelin kirjallisuuspalkintojen jakaminen puolalaiselle Olga Tokarczukille ja itävaltalaiselle Peter Handkelle oli sekä odotettu että yllättävä uutinen.

– Molemmat olivat varmoja valintoja. Yllätys oli se, että molemmat palkitut tulevat Euroopasta. Näin sanoo Nobel-palkinnosta ja sen historiasta kirjan kirjoittanut dosentti Sanna Nyqvist.

Nobelin kirjallisuuspalkintoja jaettiin tänä vuonna kaksi kappaletta, vuosien 2018 ja 2019 palkinnot. Vuoden 2018 palkinto jäi jakamatta Ruotsin Akatemiaa ravistelleen ahdisteluskandaalin takia.

Olga Tokarczuk on ollut jo parikymmentä vuotta yksi vahvoista eurooppalaisista nykykirjailijoista. Nousevaa uraa tekevän naiskirjailijan palkitseminen oli #metoo-skandaaliin kompastuneelta miesvaltaiselta Ruotsin Akatemialta odotettu ratkaisu. Sillä se onnistui ainakin hetkeksi puhdistamaan ryvettynyttä mainettaan ja palauttamaan palkinnon uskottavuutta.

Olga Tokarczuk on Suomessa kahdesta palkitusta tunnetumpi. Häneltä on suomennettu kolme romaania, muun muassa hänen läpimurtoteoksenaan pidetty Päivän talo, yön talo (2004) sekä Vaeltajat (2012). Siitä hän sai viime vuonna The Man Booker International -palkinnon.

1960-luvulla uransa aloittanut itävaltalainen Peter Handke on ollut pitkään veikkauslistoilla Nobelin voittajaksi. Häntä pidetään eurooppalaisen taideproosan mestarina. Lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä.

Suuren yleisön tunnettuuteen Handke ei ole Suomessa yltänyt. Yhtenä syynä voi olla sekin, että hänen kustantajanaan on pitkään ollut pieni, vaikkakin laadukas kustantamo Lurra Editions.

Nyqist yllättyi siitä, että palkintojen julkistamistilaisuuden luonne oli muuttunut välivuoden aikana.

– Aiemmin siellä on ollut sellainen rento ja kuplivan juhlallinen tunnelma aplodeineen ja hyväntuulisine välihuutoineen, hän sanoo.

Nyt ilmassa oli selvästi jännittyneisyyttä. Julkistus muistutti perinteistä tiedotustilaisuutta. Ensimmäistä kertaa Nobel-komitea tuli esille kertomaan palkintoprosessista.

Komitean puheenjohtaja Anders Olsson kuitenkin väisti toimittajien kysymykset viime vuoden turbulenssista. Ymmärrettävästi hän ei myöskään antanut selkeitä vastauksia siihen, miten työ jatkuu, kun väliaikaiseksi määrätty laajennettu komitea päättää työnsä ensi vuoden jälkeen.

Skandaalivuosien jäljiltä kirjallisuuden Nobel-komiteaa vahvistettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Myös sääntöjä tarkennettiin.

Palkintokomiteassa on nyt mukana noin 30-vuotiaita naispuolisia kirjallisuuskriitikoita, kun valitsijoina on aiemmin ollut pääosin eläkeikäisiä akateemikkoja.

– Voi olla, että komitean kokoonpanosta tulee vielä aikanaan uusi kiista, Nyqvist ennustaa.

Etenkin ruotsalaislehdistössä on esitetty, että häpeällisen vuoden 2018 palkinto olisi pitänyt jättää kokonaan jakamatta. Nyqvistin mielestä kirjallisuuden kannalta on hyvä, että tämäkin palkinto jaettiin nyt.

– Jokainen palkitseminen on tilaisuus nostaa hyvää kirjallisuutta esiin.

Nyqvistiltä on juuri ilmestynyt tietokirja Räjähdemiehen perintö – Vallasta, kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta (Tammi). Siinä hän kertoo muun muassa palkinnon historiasta ja vaikutuksista palkittuihin kirjailijoihin.