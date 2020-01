Illallinen Rocan maailmankuulujen veljesten paikassa Gironassa on elämys kaikille aisteille. El Celler de can Roca on valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi ravintolaksi. Varauksia otetaan vastaan 11 kuukauden päähän.

Taksi vie tavallisen näköiselle espanjalaiselle esikaupunkialueelle. Tien varrella on pienkerrostaloja sekä teollisuus- ja liikerakennuksia. Korttelin kulmauksessa on korkea puuverhoiltu aita, jonka portin vieressä lukee El Celler de can Roca. Arkisen...

Illallinen Rocan maailmankuulujen veljesten paikassa Gironassa on elämys kaikille aisteille. El Celler de can Roca on valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi ravintolaksi. Varauksia otetaan vastaan 11 kuukauden päähän.