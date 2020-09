Kuljimme kettutytön kanssa suden jäljillä – Mia Takula on viettänyt pitkälti toistasataa yötä susireviireillä näkemättä kertaakaan puolustettavaansa

Turkistarhaiskut 1990-luvulla nostivat Mia Takulan julkisuuteen "kettutyttönä". Nykyään susia puolustava Takula haluaa todistaa, että normaali elämä on mahdollista susialueillakin. Hänen mielestään susivihaajilla ja -romantikoilla on molemmilla epäterve suhtautuminen lajiin. Vietimme vuorokauden Takulan matkassa tammikuussa, kun hän valmisteli nyt syyskuussa ilmestynyttä Susien mailla -kirjaansa. Juttu on julkaistu alun perin 25.1.2020.