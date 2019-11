Lastu tuo moottoriin lisää tehoja ja omistajalle vastuita – Näin virität autosi laillisesti

Virittäminen onnistuu autosta riippuen joko ohjelmoimalla muistinohjausyksikkö uudelleen, vaihtamalla muistipiiri eli lastu tai lisäämällä ohjausjärjestelmään tehoboksi. Moottorin virittäminen on laillista, mutta muutoskatsastus on pakollinen. Se jää monelta tekemättä. Maahantuojan kanta kaikkiin muutoksiin on kireä.