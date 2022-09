Leivo leipää edullisesti – voit valmistaa leipää uunin lisäksi myös pannulla tai mikrossa, katso reseptit

Suomalaiset syövät paljon leipää. Leipätiedotus ry:n kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisista 95 prosenttia syö leipää päivittäin. Ruotsalaisista 60 prosenttia ja norjalaisista 57 prosenttia tekee samoin. Meillä on myös monipuolinen valikoima leipiä moneen muuhun maahan verrattuna. – Leipä ja viljatuotteet ovat kuuluneet kauan suomalaiseen ruokakulttuuriin. Maatalous rakentui viljelyn ympärille. Suomi on suuri maa, ja eri puolilla maata on tehty...