Sellisti Jussi Makkonen kasvoi perheessä, jossa oli seitsemän orpolasta: Kaikista tuli muusikoita

Äidin traaginen kuolema nuorena on hitsannut sellisti Jussi Makkosen ja hänen kuusi muuta sisarustaan yhteen ja opettanut omatoimisiksi. Kuusi seitsemästä on musiikin ammattilaisia, ja se seitsemäskin soittaa. Kun sisarukset kokoontuvat musisoimaan, ei tarvita selittelyjä. He hengittävät musiikkia samalla tavalla.