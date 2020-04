Leivontaa koronan aikaan - Ota herkulliset ohjeet talteen!

Koronaepidemian harvoihin positiivisiin vaikutuksiin on luettava Suomen ylle laskeutunut leivontabuumi. Vanhat klassikkoreseptit, mokkapalat, unelmatortut ja sämpylät, kiertävät sosiaalisessa mediassa ennennäkemättömällä tavalla.

Helposti, nopeasti ja herkullisesti ovat leivonnan taikasanat tällä hetkellä. Määritelmään osuvat täydellisesti perunarieskat.

Tähteeksi jäänyt perunamuusi muuntuu ilman turhia kommervenkkejä herkullisiksi rieskoiksi. Pellillisestä ei muuten tähteitä jää.

Jos et vielä ole kokeillut siemenleipää, ota se leivontalistalle – etenkin, jos kaappiisi tuppaa kertyä siemenpussien ja pähkinöiden jämiä. Jauhoton leipä on gluteeniton, kun sen valmistaa puhtaista kaurahiutaleista. Parhaimmillaan rapean rouskuva leipä maistuu vastapaahdettuna.

Amerikan tädin voisämpylät ovat tulkinta amerikkalaisista dinner rollseista. Ne ovat USA:ssa hurjan suosittuja ja niitä harvoja leivonnaisia, joita valmistetaan vielä kotona usein aivan alusta asti, from scratch, kuten sanonta kuuluu. Dinner roll -sämpylällä on tärkeä rooli, kun kokoonnutaan perhe-illalliselle: se on juuri oikeanlaisen pehmeä viimeisenkin kastikepisaran pyyhkäisemiseen lautaselta.

Makean leivonnan puolella kannattaa kääntää viimeistään nyt katseet myös pakastimeen. Löytyykö sieltä vielä käyttämättömiä marjoja? Marjanupotuspiirakka on nimensä veroinen: siihen uppoaa toista litraa marjoja. Piirakka on mehevän kostea, ja pieni ruislisä antaa sille mukavasti makua ja rouheutta. Sopii tarjottavaksi vaniljajäätelön tai -kastikkeen kanssa.

Viinerin himoon saat nopeasti helpotuksen kaupan valmistaikinalevyjen avulla. Käytä mielikuvitusta muotoilussa. Ihan oikean viinerimäisen maun saat käyttämällä hillon kaverina vaniljakreemiä. Sekin valmistuu kätevästi pussista.

Perunarieskat

10 kpl

3 dl perunamuusia

1 tl suolaa

1 muna

3 dl vehnä- tai ohrajauhoja

Notkista perunamuusi tarvittaessa vedellä tai maidolla (ruokalusikka kerrallaan). Lisää muut aineet ja sekoita.

Nostele taikina kokkareiksi leivinpaperin päälle lusikalla. Ripottele jokaisen pinnalle hieman jauhoja ja taputtele litteiksi, pyöreiksi rieskoiksi. Pistele haarukalla.

Paista kauniin kullanvärisiksi 250-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Siemenleipä

1 vuokaleipä

5 dl (gluteenittomia) kaurahiutaleita

2 ½ dl auringonkukansiemeniä

2 ½ dl kurpitsansiemeniä

½ dl pellavarouhetta

(1 dl pähkinöitä)

½ dl psylliumia

3 rkl chiansiemeniä

2 tl suolaa

1 rkl hunajaa

6 dl vettä

3 rkl öljyä

lisäksi öljyä pinnan voiteluun

Sekoita kaikki ainekset kulhossa. Vuoraa leipävuoka leivinpaperilla. Kaada taikina leipävuokaan ja anna tekeytyä pari tuntia.

Voitele pinta öljyllä. Paista 200 asteessa 60 minuuttia. Valmiin leivän saat nostettua helposti vuoasta leivinpaperin avulla.

Anna jäähtyä kunnolla ennen siivuttamista. Sopii erinomaisesti paahdettavaksi.

Amerikan tädin voisämpylät

24 kpl

5 dl kädenlämpöistä maitoa

1 pussi (11 g) kuivahiivaa

2 rkl sokeria

1 muna

10–12 dl vehnäjauhoja

1 ½ tl suolaa

60 g pehmeää voita

voisulaa voiteluun

Mittaa yleiskoneen kulhoon (voit toki tehdä myös käsin vaivaamalla) maito, sokeri, kuivahiiva, muna ja 3 desilitraa jauhoja. Sekoita ja anna hiivan käynnistyä noin 10 minuuttia.

Lisää loput jauhot erissä ja anna yleiskoneen käydä 2–3 minuuttia. Lisää suola ja pehmeä voi ja vaivaa tasaiseksi. Taikina on hyvin pehmeä.

Jauhota pinta ja laita muovikelmun ja leivinliinan alle kohoamaan 20 minuutiksi.

Kumoa taikina jauhotetulle leivonta-alustalle ja paina siitä ilmat pihalle. Leivo pötkö ja jaa se 24 palaan. Leivo pötköstä pyöreitä palloja.

Asettele pallot ilmavasti vierekkäin voideltuun uunivuokaan (esimerkiksi lasagnevuokaan). Noustessaan pallot saavat tarttua toisiinsa kiinni. Nosta leivinliinan alla 30 minuuttia.

Paista 175-asteisessa uunissa kauniin värisiksi eli noin 15 minuuttia. Voitele välittömästi uunista oton jälkeen sulalla voilla.

Marjanupotuspiirakka

uunipellillinen

4 munaa

3 dl sokeria

2 dl piimää

2 dl rypsiöljyä

5 dl vehnäjauhoja

1 dl ruisjauhoja

2 tl leivinjauhetta

2 tl ruokasoodaa

2 tl vaniljasokeria

1 tl suolaa

pinnalle:

1,2 l pakastemarjoja (esim. 4 dl vadelmaa, punaherukkaa ja mustikkaa kutakin)

2 rkl perunajauhoja

1 dl ruokokidesokeria

Sekoita kaikki pohjan ainekset tasaiseksi taikinaksi ja kumoa se leivinpaperin päälle uunipellille. Kierittele täytemarjat perunajauhoissa ja ripottele tortun pinnalle. Ripottele viimeiseksi pintaan ruokokidesokeri.

Paista 200 asteessa noin 25 minuuttia.

Pikaiset viinerit

10 kpl

500 g voitaikinalevyjä

1/2 pss vaniljakreemiä (johon tarvitaan 2 dl maitoa)

1 ½ dl paistonkestävää vadelmahilloa

voiteluun 1 muna

pinnalle tomusokeria ja kuorrutetta (1rkl vettä + 1 ½ dl tomusokeria)

Valmista vaniljakreemi pussin ohjeiden mukaan. Sulata voitaikinalevyt.

Muotoile erilaisia viinereitä.

Kahdeksikko: Leikkaa noin 2 sentin levyisiä soiroja. Liitä kaksi yhteen, jotta saat yhden pitkän. Kieritä pitkä soiro kierteelle ja rullaa sitten molemmista päistä eri suuntiin ympyrälle s-kirjaimen tapaan. Paina sormella kuopat molempien hyrrien keskelle. Laita toiseen kreemiä, toiseen hilloa.

Pitkä viineri: Aloita kuten kahdeksikko kierteisellä nauhalla. Muotoile nauha pitkäksi viineriksi kolmella käänteellä. Levitä hillo ja kreemi pituussuunnassa viinerin keskiosaan.

Vinoneliö: Leikkaa taikinalevy kahtia. Nosta kaksi vastakkaista reunaa keskelle yhteen. Laita keskelle kreemi ja hillo.

Voitele viinerit munalla ennen paistamista 225 asteessa 15 minuuttia. Koristele jäähtyneet viinerit tomusokerikuorrutteella ja tomusokerilla.