Mikä on taloyhtiön lunastuslauseke ja käytetäänkö sitä nykyään?

Mikä on lunastuslauseke ja millaisia taloyhtiöitä se koskee, Kiinteistöliiton lakimies Jenni Hupli? Lunastuslauseke on yleinen monen yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Nykyään se koskee useimmiten autopaikkaosakkeita. Osakkailla tai taloyhtiöllä on oikeus lunastaa autopaikka...