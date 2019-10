Moni kastike saa sielunsa, kun sillikala sulaa soossiin – Välimerellisten ruokaklassikoiden salaisuus on sardelli, jota ei pidä sekoittaa anjovikseen

Sardelli on verraton kalasäilyke, joka Suomessa usein sekoitetaan anjovikseen, vaikka kyse on tyystin eri kaloista. Ole siis tarkkana kauppojen säilykehyllyillä. Anjovis- ja janssonfileetkin sisältävät eri kaloja. Kokosimme pienen kalasäilykeoppaan sekä resepteihin neljä välimerellistä ruokaklassikkoa, joissa sardelli on olennainen mauste. Syö caesarsalaatti vaihteeksi käsin, valmista ilotytön pastaa tai supernopeaa sardelli-sitruunapastaa tai herkuttele tapenadella.