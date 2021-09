Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan

Yhä useampi seuraa gluteenitonta ruokavaliota, ja gluteenittomia tuotteita on saatavilla laajalti. Johanna Niemelällä on todettu keliakia, johon ruokavalio on ainoa hoitokeino. Mutta onko gluteenittomuudesta todella hyötyä muille kuin keliaakikoille?