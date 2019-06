Näin asuvat maailmantähdet Lapissa: Kävimme julkkisten suosimassa luksushotellissa, joka houkuttelee kävijöitä materian sijaan palvelulla

Kun yrittäjä Katja Ikäheimo-Länkinen vetää pimentävät verhot ikkunoiden edestä, valo tulvahtaa sisään koko seinän kattavasta panoraamaikkunasta. Edessä avautuu näkymä taivaalle ja alas vaaran rinnettä.

Olemme maailmantähtien suosiman Arctic TreeHouse -hotellin uusimmassa sviitissä, jossa on erilliset makuu- ja olohuoneet ja kummankin katseennaulitsijoina suuret ikkunat. Näin kesällä ihailtavana on yötön yö ja myöhemmin iltojen pimetessä tähdet – sekä kaiken mennessä nappiin myös revontulet.

Alapuolella rinteessä näkyy tilavampia kahden makuuhuoneen mökkejä sekä maastoon turvekattoineen kätkeytyviä “käpylehmiä” eli hieman pienempiä luksussviittejä, joista hotellin tarina kolme vuotta sitten alkoi.

Nyt alueella on hiljaista, sillä hotelli on juhannukseen asti suljettu uudistusten vuoksi.

– Tänä aikana uusimme Rakas-ravintolan keittiön sekä käymme rakennukset yksityiskohtaisesti läpi. Kaiken on oltava täydellistä uuteen kauteen.

Arctic TreeHouse on laajentanut vuosittain. Varausasteista päätellen tarvetta olisi enemmällekin, mutta kohde halutaan pitää riittävän väljänä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uutta kehiteltäisi. Alhaalla läheisellä tontilla tehdään parhaillaan maatöitä.

– Tarkempia suunnitelmia emme voi vielä kertoa. Tulossa on kuitenkin ihan uudenlainen hotellikonsepti, tasoluokaltaan samanlainen, jopa parempi. Menemme vielä astetta syvemmälle kestävän kehityksen matkailuun.

Luksusmatkailun ennustetaan kasvavan tasaisesti, Business Finlandin mukaan lähes viisi prosenttia vuodessa. Tämä näkyy myös Rovaniemen luksuskohteissa: kuumimpaan talvisesonkiin voi olla liki mahdotonta saada yötä varattua.

– Nyt myymme esimerkiksi jo vuoden 2022 joulua.

Mutta ovatko nämä kohteet tavallisen kotimaisen matkailijan ulottuvissa?

– Meillä käy paljon myös kotimaisia matkailijoita. Liikkeellä on niin häämatkaa viettäviä pariskuntia, rauhoittumista kaipaavia yrityspomoja kuin isovanhempia lastenlasten kanssa.

Rahallisesti pitää olla valmis maksamaan selvästi tavallista enemmän. Esimerkiksi Arctic TreeHousessa yö maksaa vilkkaimpana sesonkina 580–1400 euroa, kesäaikaan majoittuminen on edullisempaa.

Luksusmatkailullavoi olla Ikäheimo-Länkisen mukaan vielä hivenen glittermäinen kuva.

– Mieleen tulee helposti kullattuja hanoja ja kimallusta. Niiden sijaan luksusmatkailu rakentuu Suomessa yhä enemmän matkailijan yksilölliseen huomioimiseen ja hänen toiveidensa toteuttamiseen. Erinomainen palvelu on kaiken lähtökohta.

Toiveet voivat olla kaikkea maan ja taivaan väliltä aina henkilökohtaisesta kokista erikoiselämysten järjestämiseen.

– Tietenkään kaikki ei aina ole mahdollista. Eräs asiakas toivoi kerran, että toisimme porot ikkunan eteen hyppäämään esterataa ponien tapaan. Hän ymmärsi kyllä, että porot voidaan tarvittaessa järjestää, mutta esteitä ne eivät ole tottuneet hyppäämään.

Lapin ainutlaatuisuus perustuu luontoon. Useimmiten ulkomaisten matkailijoiden toiveet liittyvätkin luonnon kokemiseen.

Husky- tai porosafarit ovat todella tärkeitä ja suosittuja ohjelmanumeroita, mutta palveluita mietittäessä olisi uskallettava katsoa asiaa vielä laajemmin.

– Ei tehdä vain asioita, joista uskoisi ulkomaisten matkailijoiden pitävän, vaan asioita, joiden tekemisestä itsekin nauttisi.

– Yhä useammin matkailijat haluavat myös kokea arjen kuten paikallisetkin ihmiset sen kokevat. Tämän mahdollistavia alan toimijoita tarvitsisimme lisää.

Mutta millä lumota sitten kotimaan matkailija, jolle lumi tai revontulet ovat jo tuttuja?

– En voi olla korostamatta ruoan tärkeyttä. Suomalaisille on todella tärkeää tietää ruoan alkuperä, kuinka lähellä tuotettua se on.

Kokosimme kesän luksustärpit Rovaniemellä.

1 Joki. Rovaniemeen kannattaa ehdottomasti tutustua vesistön kautta. Ounasjoen ja Kemijoen alueella on uskomattoman kauniita suistoja, jonne voi pysähtyä piknikille. Jokeen voi tutustua esimerkiksi osallistumalla kanootti- tai jokiveneretkelle tai vuokraamalla vaikkapa päiväksi sup-laudan. Hurjapäisimmät lähtevät laskemaan koskea tai vuokraavat vesiskootterin. Pienellä porukalla voi vuokrata vaikkapa saunalautan illaksi.

www.visitrovaniemi.fi

2 Juhlat Korundissa. Mikäli haluaa jotakin todella erityistä kulttuurinälkäiselle, kannattaa kysyä yksityistilaisuutta kulttuuritalo Korundissa. Se on ikimuistettava tapa juhlistaa vuosipäivää, taidemuseon kokoelmia katsellen kvartetin soitaessa taustalla.

www.korundi.fi

3 Tuliaiset. Lapissa on todella runsaasti tutustumisen arvoisia suunnittelijoita. Hyviä paikkoja tuliaisten ostamiseksi ovat matkamuisto- ja korumyymälöiden lisäksi esimerkiksi Arctic Design Shop (Valtakatu 24), Valkko tai Mainoa Craft & Design (Kauppakeskus Revontuli).

Käpylehmistä kylpyunelmiin

Rovaniemeläisen Katja Ikäheimo-Länkisen ja Raahesta kotoisin oleva Ilkka Länkisen matkailu-unelmien toteuttaminen yhdessä alkoi vuonna 2007, jolloin he toteuttivat yhteisen haaveensa jouluntaikamaa Joulukasta. Ilkka Länkinen aloitti yrittäjänä Joulupukkipalveluilla jo vuonna 1997.

Tämän jälkeen he laajensivat toimintaansa ostamalla valtiolta joulupukin luola Santaparkin vuonna 2009 ja perustamalla Sierijärvelle Metsäkyly-saunahemmottelukeskuksen.

Arctic TreeHouse Hotel valmistui vuonna 2016 Rovaniemen napapiirille.

Palkittu hotelli

Arctic TreeHousessa on kolme viime marraskuussa valmistunutta tilavampaa ArcticScene-sviittiä, 5 kahden makuuhuoneen Glasshouse-mökkiä sekä 52 Käpylehmä-sviittiä.

Hotellin arkkitehtuurista on vastannut Studio Puisto.

Hotelli on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja: World Luxyry Hotel Awardsin luksushotelli- sekä Best Hotel Innovation in Worldwide Hospitality -palkinnot vuonna 2017 ja World Luxyru Restaurants Awardsin design -palkinnon vuonna 2018. Viime vuonna hotelli palkittiin kotimaisessa Evento Awardsissa vuoden majoituspaikkana.