Näyttelijä Pilvi Hämäläistä, 37, ei nuorena hyväksytty osaksi pikkukaupungin nuorten porukkaa – "Sinä oot semmonen taiteilija"

Hämäläiselle musta huumori on väline, jonka avulla hän on käsitellyt myös elämänsä suurinta surua.

Ettäs kehtaat mollata Lieksaa koko ajan. Näyttelijä Pilvi Hämäläinen, 37, on saanut muutamia tällaisia viestejä. Onhan hän esittänyt viihdeohjelma Putouksessa Die-Harria, lieksalaista nuorta miestä, joka pitää kiljusta ja kärsii alakertaan levinneestä aknesta.

Omasta mielestään Hämäläinen mollaa nimenomaan itseään. Die-Harrinkin lysähtänyt olemus on teiniaikojen mukaelma.

1990-luvulla Hämäläinen pukeutui ajan hengen mukaisesti bändipaitaan ja pilottitakkiin, veti jalkaan nappiverkkarit. Hän tahtoi kiivaasti kuulua joukkoon, mutta tunsi itsensä oudoksi ja ulkopuoliseksi.

Joensuusta tullessa käännytään ennen Lieksan keskustaa oikealle. Tie Pankakosken kylään tuntuu vain jatkuvan.

Samalta Hämäläisestä tuntui teininä, kun hän polki kotoa pyörällä kohti yläkoulua tai iltaisin kuuden kilometrin matkaa keskustaan.

– Joskus liftasimmekin tien varressa. Vanhemmat kyllä kielsivät.

Vanhemmat ovat vastassa kotitalonsa rappusilla. Hämäläisen mukana matkustanut Humppa-koira on ilosta sekaisin. Siitä näkee, että nyt tullaan tuttuun paikkaan – mummolaan.

Pöydässä on kattilallinen lohikeittoa ja paljon hyväntuulista puhetta. Uusi juttu alkaa ennen kuin toinen ehtii loppuakaan. Ei ole epäselvää, keiltä komedianäyttelijänä tunnetuksi tullut Hämäläinen on ammentanut aineksia töihinsä.

Iso osa tummanpuhuvaksi kääntyvästä huumorista on peräisin äidiltä. Mukaan lukien Putous-hahmo Aina Inkeri Ankeisen tutuksi tekemä hokema “oi luoja, ota minut jo pois täältä”.

Tällä tavoin äiti kerran parahti kömpiessään kankeine jalkoineen lattialta ylös. Pilvi kirjoitti sanat muistiin.

– Olin varma, että käytän sitä vielä jossain. Aika isosti tuli sitten käytettyä.

Lapsena Hämäläinen oli villi ja utelias, kaikkeen valmis.

Alle kouluikäisenä tyttö harjoitteli lentämistä kotitalon koirankopin katolta. Selässä oli rautalangasta taivutetut siivet, jotka kiinnitettiin valjailla.

– Muistan miettineeni, että en varmasti anna periksi ennen kuin opin lentämään.

Pankakosken kyläyhteisö syntyi 1800-luvulla rautatehtaan ympärille. Seuraavan vuosisadan alussa tehdas alkoi valmistaa kartonkia.

Hämäläisen lapsuudessa ja nuoruudessa isä teki töitä tehtaalla, äiti opetti lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja teki omaakin taidetta.

Elämä tuntui Hämäläisestä seikkailulta. Naapurustossa oli vielä 1990-luvun alussa paljon lapsia, ja he muodostivat keskenään porukoita. Joukkueet kävivät lähimetsissä taistoon toisiaan vastaan. Ammuksina olivat koirankakat ja nokkoset.

Kerran kotiovelle ilmestyi mies, joka kauppasi lyijykynäjäljitelmiä. Hämäläinen kuuli käynnistä ja sai idean.

Vielä samana iltana kaverukset naamioituivat vastaavanlaisiksi tyypeiksi ja lähtivät kaupustelukierrokselle. Kukaan lähimmistäkään naapureista ei tunnistanut heitä.

Jälkeenpäin kaksi tuttavaa kävi Hämäläisillä ihmettelemässä, miten huijaus menikin niin hyvin läpi.

– Toinen tokaisi, että saatte anteeksi, jos lähdette mukaan Lieksan teatteriin. Minä olisin lähtenyt, mutta kaveri ei halunnut. Yksin en uskaltanut.

Sen sijaan jääkiekko vei mukanaan. Hämäläinen pelasi vuosia maalivahtina Lieksan Hurttien mimmiliigassa.

Pankaboardin kartonkitehtaan piippu tupruaa yhä, mutta kylä on varjo entisestään. Raitti on täynnä autioituneita taloja, jopa kirkko on purettu.

Hämäläinen pyytää pysäyttämään pahoin repsahtaneen rakennuksen pihaan. Ikkunasta näkyy sikin sokin sekalaista tavaraa. Jos hylly tai kuvaputkitelevisio kiinnostaa, ovessa on kauppiaan puhelinnumero.

Takavuosina Pankatorpan rakennus oli kylän keskus. Toisessa päässä oli Postipankki ja toisessa Osuuspankki, keskellä kauppa.

Myöhempinä vuosina talossa oli baari, jonka liepeiltä Hämäläinen muistaa erikoiset tyypit viistoine juttuineen.

Kylän nuoriso kokoontui Pankatorpan rappusilla. Mustanpuhuvaa blackmetal-meininkiä ihailtiin ja tupakkaa poltettiin.

Tähän kovisjengiin Hämäläinen halusi mukaan, mutta ei oikein onnistunut siinä.

Sinä oot semmonen taiteilija, äitiskin on, toiset irvailivat. Hämäläinen oli saanut kotoa vihreät maiharikengät, joiden jalkaan laittaminen ei tullut kysymykseenkään. Ne olivat liian erikoiset.

Äiti auttoi maalaamaan kengät mustiksi. Kun jalkineet kostuivat lumesta, alta paljastui taiteilijanvihreää.

– Äiti yritti sanoa, että älä välitä. Pitää saada pukeutua niin kuin haluaa.

Hämäläinen tunnustaa, ettei itsekään ollut mikään enkeli.

– Riehuin koulussa ja olin varmasti melko kaamea angstipeikko.

Lukion puurojuhlassa toisen luokan oppilaat parodioivat opettajia ja muita oppilaita. Hämäläinen huomasi viihtyvänsä lavalla. Siellä ulkopuolinen, outo tunne ei vaivannut.

Lukion jälkeen Hämäläinen hakeutui Varsinais-Suomen kansanopiston musiikkiteatterilinjalle. Vuoden jälkeen hänet hyväksyttiin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian elokuvalinjalle, sitten vielä Metropolia-ammattikorkeakouluun opiskelemaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi.

Samaan aikaan hän sai teatterirooleja. Hän esiintyi lieksalaisessa Koli-teatterissa sekä Raision teatterissa Myrskyluodon Maijana.

Vuonna 2012 Hämäläinen esitti Peppi Pitkätossua Turun Vartiovuoren kesäteatterissa.

– Silloin ajattelin, että nyt ei ole enää paluuta. Näyttelijä minusta tulee.

Vastavalmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja sai vuonna 2015 kaksivuotisen kiinnityksen Kokkolan kaupunginteatterista. Muiden kirjoittamien tekstien esittäminen alkoi tympäistä melko pian.

Hämäläinen päätti tehdä käsikirjoituksen itse. Jo Turun taideakatemiassa hän oli hahmotellut tarinaa erikoisista veljeksistä, joilla on marsu nimeltä Pamela Anderson. Näytelmä Jäähyväiset Pamela Andersonille sai hyvän vastaanoton.

Näyttelijäystävä Jarkko Niemi tuli katsomaan esitystä. Hän kertoi vinkanneensa Putouksen tekijöille, että Hämäläistä kannattaisi kysyä koekuvauksiin.

– He olivat varmaan miettineet, että kuka hemmetti on Pilvi Hämäläinen.

Hämäläinen sai kutsun ja valmisteli koekuvauksiin monta hahmoa, joista yksi oli Aina Inkeri Ankeinen. Seuraavan vuoden sketsihahmokilpailun voittaja.

Ensimmäisen suoran lähetyksen alla Hämäläinen panikoi vessassa yhdessä näyttelijä Minka Kuustosen kanssa.

– Suurin piirtein itkimme, kun jännitti niin paljon. Kesken lähetyksen tajuntaan iski, että tuolta ne katsovat, miljoona ihmistä.

Seuraavalla viikolla sama tunnemylläkkä oli edessä taas. Eteenpäin ajoi suurin palkinto, katsojien nauru.

Menestys poiki julkisuutta ja työtarjouksia. Viime aikoina Hämäläinen on nähty viihdekisailu Suurmestarissa sekä urheiluaiheisessa keskusteluohjelmassa Penkinlämmittäjät.

Viihteen tekemiseen on helppo suhtautua yliolkaisesti niin sanotun vakavan taiteen rinnalla. Hämäläinen ei pelkää leimautumista.

– En ajattele sellaisia asioita. Sitä paitsi naurun aikaansaaminen ei ole helppoa.

Vaikka näyttelijän työ tuntuu Hämäläisestä hyvällä tavalla vastuuttomalta, hän tunnustaa ottavansa siitä kovat paineet.

– Ajattelen, että on olemassa yksi tapa tehdä asiat. Jos niin ei käy, kaikki on pilalla. Olen yrittänyt opetella hellittämään tästä, mutta ei se ole helppoa.

Keskitietä ei Hämäläinen käytä muutenkaan, varsinkaan kirjoittaessaan.

Hämäläisen esikoisromaani Cinderella ilmestyi syyskuussa. Kovin tutun oloisen pikkupaikkakunnan elämästä ammentava kirja kertoo kolmen naissukupolven tarinan.

Tarinassa tapahtumat saavat absurdeja käänteitä ja dialogi on kirpeän lennokasta.

Kirjoittaessaan Hämäläinen lähtee liikkeelle oikeista ihmisistä. Lähtökohtana on usein luonteenpiirre, joka on hänen mielestään jollain tapaa silmiinpistävä.

– Sitten kun nostan piirteen kymppiin asti, vedän vielä paljon älyttömämmäksi, alkaa komediaa syntyä.

Hämäläisen maailmassa komedian lähellä asuu tragedia. Tummanpuhuvan huumorin viljeleminen on auttanut elämässä myös kovina hetkinä.

Musertava suru kohtasi lapsuudenperhettä kymmenen vuotta sitten, kun Hämäläisen vuotta nuorempi sisko menehtyi. Lähtö tapahtui oman käden kautta.

Sisaren tuhkat on ripoteltu perheen kesämökkimaisemiin Lieksan Pankajärvelle.

Sisarelta jäi kissa nimeltä Pöpötti, jonka Hämäläisen vanhemmat ottivat hoiviinsa.

Kirjan käsikirjoitusta tehdessään Hämäläinen kuvitteli mielessään Pankakoskelta paikan, jossa romaanihenkilön kissa Miisu Höpöttinen jää auton alle ja kuolee. Teos oli juuri tullut painosta, kun Hämäläisten kissa koki täsmälleen saman kohtalon.

– Ihan uskomaton tapaus, Hämäläinen pyörittelee päätään.

Nyt Pöpöttiä suree koko naapurusto yhdessä. Kun kissa katosi, vanhemmat säästivät sen ruokia pitkään, jos lemmikki hyvinkin palaisi kotipihaan.

Nyt makupalat saa Humppa-koira, joka tekee vastineeksi temppuja perheen olohuoneessa. Parhaassa tempussa etukäpälät roikkuvat rinnalla kuin mangustilla.

Koirakuumetta Hämäläisellä oli jo ennen Humppaa. Siksi hän kehitteli vuoden 2021 Putoukseen ympäriinsä höseltävän Pönttö-koiran. Näyttelijä käytti apuna pidennyskeppejä, jotta koiramainen liikkuminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

– Silti siitä roolista jäi jalkoihin ihmeellistä vaivaa.

Näyttelijä. Ei hyvältä kuulosta. Näin Hämäläisen isä tunnustaa ajatelleensa tyttären ammattisuunnitelmista. Arvelutti, löytyykö töitä tarpeeksi.

Tytär on löytänyt. Seitsemän kautta Putousta riitti, ja nyt ovet ovat avoinna. Hämäläinen ei vielä tarkalleen tiedä, mille.

Viime vuosina teatteri on jäänyt kameran varjoon. Hämäläinen on varma siitä, että hän vielä nousee lavalle. Myös ohjaaminen kiinnostaa.

– Pitkästä aikaa on jännittävä, kupliva olo. Mitä tahansa voi tapahtua.

Helsingissä Hämäläisellä on asunto puutalossa Käpylässä. Haaveissa on oma paikka kaupungin ulkopuolelta, ehkä Vihdistä, Lohjalta tai Heinolasta.

– Huomaan, että etsin lapsuudenkotini kaltaista paikkaa.

Sitä Pankakosken tehdasyhteisöä ei enää ole olemassa, jonka Hämäläinen lapsuudestaan muistaa. Silti hän yli 20 vuoden jälkeenkin kokee itsensä lieksalaiseksi.

Teksteihin syrjäinen pikkukaupunki on jättänyt pysyvän jäljen, Hämäläinen uskoo.

– Jos olisin jostakin iloisesta Kokkolasta, niiden maailma olisi ihan erilainen.