Netflix on muuttanut suhtautumista television uusintoihin – MTV näkee jatkuvasti uusittavissa Uuno Turhapuroissa vain yhden haitan

Kesä on uusintojen kulta-aikaa. Suomen suurimpien tv-yhtiöiden Ylen, MTV:n ja Nelosen mukaan kesällä uusitaan elokuvia ja sarjoja enemmän kuin muina vuodenaikoina.

– Kyllä, kesä on uusintojen kulta-aikaa, silloin tulee paljon parhaimpien elokuvien ja sarjojen uusintoja, suunnittelupäällikkö Kari Loman MTV:ltä sanoo.

Näin tehdään, koska katsojamäärät vähenevät auringonvalon lisääntymisen myötä. Uudet elokuvat ja ohjelmat säästetään syksyyn tai ne on julkaistu keväällä.

Kiitostakin tulee

Uusinnat eivät ole televisiokanavien mukaan huono asia, etenkään koska suhtautuminen toistoon on muuttunut.

– Uusinnoista valitetaan nykyisin selvästi vähemmän kuin menneinä vuosina, tämä koskee sekä elokuvia että sarjoja, Ylen julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen sanoo.

Syynä on televisiomaailman kokema muutos. Elokuvat, ja myös tv-sarjat, ovat pitkään katsottavissa isoissa kansainvälisissä suoratoistopalveluissa HBO Nordicissa ja Netflixissä, samoin C Moressa ja Viaplayssa. Suomessa vapaasti katsottavilla televisiokanavilla on omat palvelunsa Yle Areena, Mtv-palvelu, Ruutu ja Dplay.

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet näkemystä myös perinteisestä televisionkatselusta. Uusinnat nähdään palveluna.

– Jotkut kiittelevät toiveuusinnoista, jotkut toivovat enemmän uutta, Nelonen median ohjelmistosuunnittelujohtaja Ville Nylund sanoo.

Kirjastojen tai arkistojen tapaan toimivien palvelujen lisäksi televisioyhtiöt haluavat palvella uusinnoilla perinteisiä asiakkaita.

– Ohjelmat milloin ja missä vain tarjoavan Yle Areenan käyttö kasvaa nopeasti, mutta useammalla esityskerralla pyrimme varmistamaan katsomismahdollisuuden myös perinteisen television asiakkaille, Jauhiainen kuvaa Ylen strategiaa.

Esitysoikeudet vaikuttavat

Ylellä vajaat puolet kaikista ohjelmista lähetetään vain kerran. Suurelta tuntuvan uusintojen määrän syynä ovat pikauusinnat, esimerkiksi maanantai-illan A-studio uusitaan tiistaina iltapäivällä. Sen sijaan elokuva Keskiyö Pariisissa nähdään vain perjantaina 12.7.

Varsinkin kaupalliset kanavat pikauusivat paljon myös elokuvia. Rocky II – Uusintaottelu tulee perjantaina 12.7. Neloselta ja maanantaina 15.7. Herolta.

Julie & Julia on TV5:lla perjantain ja lauantain välisenä yönä ja se nähdään uudelleen Friillä sunnuntaina 14.7.

– Hankimme ohjelmille esitysoikeuksia ja hyödynnämme tietysti niitä, Nelonen median Nylund sanoo.

Suosittuja uusitaan

Maikkari uusii suosituimpia ohjelmia. Ne ovat usein populaarikulttuurin klassikoita, kuten elokuvista Poliisiopistot ja Uuno Turhapurot ja sarjoista Simpsonit, Frendit ja Täydelliset naiset.

Lauantaina 13.7. tulee jo toistamiseen lyhyen ajan sisään Subilta Rautakauppias Uuno Turhapuro – presidentin vävy 1970-luvulta.

– Nelosen uusituimpia elokuvia ovat ne, joita katsotaan eniten. James Bondit ja Indiana Jonesit ovat kestosuosikkeja, Nylund sanoo.

Tv-kanavat hyödyntävät uusinnoissa myös hankkimiaan esitysoikeuksia.

– Elokuviin ostetaan aina paljon esityskertoja ja mitä suositumpi elokuva on, sitä useampia sille ostetaan. Loman sanoo.

Tuntematon sotilas, Forrest Gump ja Uuno Turhapuro armeijan leivissä

Ylen ehdottomasti uusituin elokuva on Edwin Laineen ohjaama Tuntematon sotilas. Se on näytetty 26 kertaa. Hyvä kakkonen on 18 uusintakertaa saanut Toivo Särkän ohjaama Kulkurin valssi, jossa pääosissa ovat Tauno Palo ja Ansa Ikonen .

Yksi useimmin uusittuja Nelosen kanavilla on Forrest Gump. Tarkkaa tilastoa uusinnoista Nelonen media ei anna. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elonet-palvelun mukaan Forrest Gump on nähty Nelosella jo 16 kertaa.

Nelosen Nylundin mainitsemista Indiana Jones -elokuvista Indiana Jones ja Tuomion temppeli on tullut Suomessa tv:stä 18 kertaa.

Samoilla linjoilla on MTV. Kari Loman kertoo, että Uunoista uusituin on Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Se on viimeisen kymmenen vuoden aikana esitetty vähintään kerran vuodessa ja viime vuonna se uusittiin neljä kertaa.

Kotimaisia elokuvia lähetetään uusintoina Ylen TV1:llä arki-iltapäivisin. Ne ovat eläkeikäisten suosiossa ja keräävät jatkuvasti kiitosta.

Julkaisupäällikkö Jauhiaisen mukaan se on myös kustannustehokasta, koska Yle on aikanaan ostanut ikuiset oikeudet noin 470 kotimaiseen elokuvaan.

Toinen pidetty elokuvien uusintapaikka on Yle Teema & Fem. Kanavalla näytetään elokuvia, joita ei näe missään muualla ja jotka eivät kerää isoja katsojamääriä.

Tänä kesänä yksi kokonaisuus on Länkkärikesä, joka tuo viikoittain televisioon lännenelokuvan. Lauantaina 13.7. katsottavaksi tulee Ase ja laki -elokuva vuodelta 1959.

Uusintojen huonoista puolista MTV:n Loman sanoo, että Uuno Turhapurot saattavat naurattaa niin paljon, että mahaan sattuu, muuta haittaa ei ole.