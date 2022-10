Nuoret pohtivat sukupuoli-identiteettiään jo sangen varhain

Sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymykset ovat lasten ja nuorten pohdinnoissa yleisiä ja avoimemmin esillä kuin koskaan ennen. Jo alakouluikäiset pohtivat sukupuoli-identiteettiään.

– Moninaisuus tulee jo siellä näkyviin. Pohditaan pitäisikö olla tietynlainen, olenko oikeanlainen, mistä voin tykätä? Mutta etenkin yläkoululaisia tämä mietityttää valtavan paljon, kertoo ala- ja yläkoululla työskentelevä koulukuraattori Kaisa Kantele Kuopion kaupungilta.

Asia on pinnalla, sillä nykyään asioista voi ja saa puhua. Myös tietoa ja vertaistukea löytyy.

– Sosiaalisesta mediasta tai googlaamalla löytyy vertaiskokemuksia ja erilaisia tarinoita, jotka tukevat omaa pohdintaa. Toisaalta kun asiat ovat tosi paljon esillä, se voi myös luoda painetta, että pitää nopeasti itse määritellä oma sukupuoli-identiteetti. Kun kaikki somessakin tietävät ja ovat löytäneet käsitteet.

Kuopion kaupungilla lukiolaisten ja ammatillisessa koulutuksessa olevien kanssa työskentelevällä psykologi Noora-Maria Ahlilla on vastaava havainto.

– Nuoret pohtivat tosi paljon yleisesti ottaen omaa identiteettiään ja siihen luonnollisesti kuuluvat myös sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset. Tuntuu, että nuorilla on paine jo varhain määritellä, kuka on ja mistä pitää. Pitäisi lukita vastauksia ja olla valmis, vaikka identiteetin ja persoonallisuuden kehitys jatkuu vielä aikuisuudessa. On huolestuttavaa, että nuoret kokevat tällaisia paineita yhteiskunnan ja somen kautta.

Kysymys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on Kanteleen mukaan Kuopiossakin nuorten parissa tosi pinnalla oleva aihe.

– Toisaalta nuorille on ihan arkipäiväistä, jos joku kaveriporukassa kertoo olevansa tällainen ja tuollainen. Usein siihen suhtaudutaan myönteisesti, eikä se ole mikään iso juttu.

Myös Ahlin mukaan muutos on tapahtunut. Nuoret ovat pääasiallisesti hyvin tietoisia ja valveutuneita. Monet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin liittyvät asiat ovat heille itsestäänselvyyksiä.

– Jos toisella on sukupuolikokemus, joka ei sovi raamiin, sitä ei lähdetä vähättelemään tai pyritä muuttamaan, vaan hyväksytään, että tällaista on. On normaalia, että ihmisellä on erilaisia kokemuksia.

Ahlista nykynuorilla on myös valmius ja rohkeus puhua avoimemmin kaikesta.

Onko tässä kyse myös muodista, tämän ajan nuorisokulttuurista?

– Mielestäni ei. Asiaan liittyy niin paljon hankaluutta ja ongelmia rakenteissa. Luulen nuorten tunnistavan, että helpommalla pääsi, jos olisi ihan vain tyttö tai poika, sanoo Kantele.

Ahlin mukaan sukupuolikokemukseen liittyvät asiat ovat hyvin vaihtelevasti keskusteluissa psykologin käynneillä.

– Ei tämä ole suinkaan sellainen asia, että sitä jokaisen nuoren kohdalla mietitään. Kyllä monella nuorella on hyvin vakiintunut kokemus omasta sukupuolesta, niin sanotusta syntymässä määritellystä biologisesta sukupuolesta.

Koko käsite sukupuolesta ja sukupuolikokemus on Kanteleen mukaan muuttunut. Nuorten käsitys ei ole binäärinen eli kaksinapainen.

– Se on enemmän jonkinlainen jana, jolla voi liikkua.

Ahlin mukaan välillä ollaan liikaa kiinni median ylläpitämässä kuvassa eli tyttö–poika tai nainen–mies -jaottelussa.

– Moni nuori ei välttämättä koe samastuvansa jompaankumpaan lokeroon, vaan kokee omaavansa maskuliinisia tai feminiinisiä piirteitä. Toivoisin, että tällainen muunsukupuolisuuden käsite tulisi paremmin tunnetuksi. On erilaisia tapoja ilmaista omaa itseään.

Jos ei omakohtaisesti, monia kysymys sukupuolesta koskettaa nykyään vaikkapa lähipiirin kautta. Oppilashuoltoon kantautuu myös vanhempien huoli, kun lapsi pohtii asioita.

– Vanhemmatkin tarvitsisivat tukea ja ohjausta, että osaisivat oman lapsensa kohdata ja tukea.

Kantele huomauttaa, että nämä kysymykset ovat lasten maailmassa tosi tärkeitä. He tarvitsevat aikuisten kunnioittavaa ja lempeää suhtautumista.

–Riippumatta siitä, pidämmekö tätä kehitystä hyvänä tai huolestuttavana. Ei voi sanoa, että tämä on turhaa tai menee yli, sillä tässä todellisuudessa lapsemme nyt elävät.

Ristiriita ja pohdinta voi olla nuorelle ahdistavaa, samoin kuin asiasta kertominen lähipiirille.

– On tärkeää, että ympärillä on aikuisia, joiden kanssa voi pohtia omaa kokemusta ja itseään. Aikuisten ei pitäisi ohjata suuntaan eikä toiseen, vaan antaa nuoren pohdinnalle tilaa. Asioita ei pitäisi katsoa aikuisten näkökulmasta, vaan kuulla nuorta, sanoo Ahl.

Kaveriporukoissa jaetaan asioita avoimesti ja vertaissuhteet ovat tärkeitä. Monet ilmaisevat pukeutumalla omaa identiteettiään. Kanteleesta nuoret osaavat myös hakeutua puhumaan.

– Valitettavasti monet tulevat vasta, kun ovat jo pitkään miettineet ja ahdistuneet.

Transnuori heikommassa asemassa

Koulumaailmassa on Kanteleen mukaan nykyään tavanomaista, että tytöt ovat seurustelusuhteessa keskenään. Poikien keskinäisessä seurustelussa julkisesti saattaa olla edelleen korkeampi kynnys.

– Nuorten puhetavasta käy ilmi, että välillä voi olla poikaystäviä ja välillä tyttöystäviä.

Koulussa lapset ja nuoret voivat Kanteleesta edelleen kokea stressiä siksi, että rakenteet eivät jousta.

– Jaetaan edelleen tarpeettomasti tytöt ja pojat, on yhteisvessat ja pukuhuoneet, eivätkä aikuiset välttämättä noteeraa nuoren toivetta uudesta kutsumanimestä. Myös nuorten keskuudessa esiintyy jyrkkiä asenteita. Siksi transnuori on aina heikommassa asemassa.

Suuri kulttuurinen muutos

Kyse on aikamme suuresta kulttuurisesta muuutoksesta. Itsestään selvästä sukupuolen ymmärtämisestä – että ihmiset ovat miehiä ja naisia – on siirrytty moninaisuuden ja monimutkaisuuden ymmärtämiseen. Tämä sama on tapahtunut seksuaalisuuden suhteen.

– Tämä on yksi meidän keskeinen yhteiskunnallinen kysymys, mitä tapahtuu juuri nyt. Elämme radikaalisti aika lailla uutta aikaa. On aidosti tilaa olla joku muu, sanoo 1990- luvun alusta sukupuolentutkimusta opettanut professori, kulttuurintutkija Jaana Vuori Itä-Suomen yliopistosta.

Hän huomauttaa, ettei lapsilla ja nuorilla ole asiassa historiaa takana. He elävät oman elämänsä hienovaraisia ja monimutkaisia prosesseja, joissa ihminen käy sisäistä keskustelua siitä, kuka on.

– Toisaalta heillä on enemmän mahdollisuuksia, mutta nämä ovat myös kiistakysymyksiä. Valinnat eivät ole neutraaleja, vaan tapahtuvat myllerrysajassa. Kysymykset ovat monimutkaisia ja jännitteisiä.

Vuori huomauttaa, että monta sukupolvea on raivannut aiemmin puheen, elämisen ja toiminnan tapoja. On yhteiskunnallista aktivismia, on tehty elokuvia ja kirjoja. Kehitys ei ole ollut kuitenkaan yksisuuntainen. Esimerkiksi koulu instituutiona kantaa Vuoresta edelleen käytännöissä mukana vanhaa historiaa.

– Iso yhteiskunnallinen kehys on edelleen vahvasti sellainen yhteiskunta, jossa ensisijaisena ja tärkeänä pidetään heteroseksuaalisuutta, johon myös lapsia ja nuoria ohjataan.

Vahva perusoletus sukupuolesta on edelleen kaksijakoinen.

– Jos ei sovi tytön tai pojan perusmuottiin, kyllä siitä palautetta saa. Ei voi siis ajatella, että nyt on kaikki toisin ja nuorilla on helpompaa. Kyllä edelleen voi olla ankeaa.

Vuori muistuttaa , etteivät isot murrokset ja muutokset ole koskaan helppoja tai yksioikoisia.

– Osa kokee, että heidän käsityksiään uhataan, että yhteiskunta tai ihmisten elämä on menossa pilalle. Yhteiskunnallinen muutos on sitkeää ja kitkaista.

Vuori huomauttaa, että historiallisista käännekohdista on vasta vähän aikaa. Homoseksuaalisuus lakkasi rikoksena vuonna 1971 ja sairausluokituksena 1981. Vuonna 2002 tuli laki rekisteröidystä parisuhteesta.

Nykynuoret näyttävät Vuoresta olevan aika tietoisia siitä, ettei minuus ja identiteetti pysy koko elämän samana.

– Tässä tiede ei ehkä ole perässä. Ajatellaan, että identiteetissä on joku pysyvä ydin. Se isompi muutos tässä voi olla, ettei ihmisestä enää ajatella samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan ihmisen itseys on dynaaminen ja muuttuva asia.