”Nyt nää niinku nukkuis päällekkäin” – Lasten leikeissä pussataan ja lisäännytään estoitta, ja se hämmentää aikuisia

Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin yhdyntä. Nuorten kertomukset seksuaalikasvatuksesta kouluissa eivät kuitenkaan tue tätä käsitystä. Terveystiedon oppikirjaan on sentään sisällytetty teemoja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja hiukan ihmissuhteistakin, mutta seksuaalikasvatus on edelleen...