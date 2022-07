Päiväretki Somerolle yllättää: Samuraihaarniskoja, kartanotunnelmaa, 110 vanhaa toimivaa traktoria ja lopulta jäätelöt Badding-kioskilla

Somero sijaitsee vain 1,5 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä ja reilun tunnin päässä Hämeenlinnasta, mutta matkailullisesti se on jäänyt katveeseen. Sotien aikana Someron linja-autoasema oli Suomen vilkkaimpia, mutta nyt autovirrat huristavat Someron ohi Porintietä ja Turun moottoritietä pitkin.

On aika virittää uudelleen Someron maine matkailupitäjänä, sillä Somero on kesäisen päiväretken väärtti.

Tanssin ystävät tosin tuntevat Someron Esakalliosta ja Ämyristä. Musiikin ystäville Somero on tuttu Unto Monosesta, M.A. Nummisesta ja Rauli “Badding” Somerjoesta.

Baddingin kunniaksi pyöritettävä Somerjoki-kioski onkin luonteva pysähdyspaikka. Se ei ole mikään feikkinähtävyys, sillä Baddingin vanhemmat perustivat sen vuonna 1962 ja Badding oli nuorena siellä töissä. Someron Yrittäjät tarttui toimeen ja kunnosti kioskin. Nyt “Badding-kioskista” saa normaalien kahvien, limujen, pikkusyötävien ja jäätelön lisäksi Baddingin levyjä ja T-paitoja.

Lysti ei lopu tähän. Baddingin nuoruuden kotitalo sijaitsee noin 200 metrin päässä kioskista ja sekin on kunnostettu somerolaisyrittäjien talkoovoimin. Nyt se on suvun kesämökkinä, mutta pihapiiriin pääsee tutustumaan silloin kun sukua ei ole mökillä. Se on suvun kiitos talkootyöstä. Reilu diili, eikö?

Sisälle pieneen mökkiin ei pääse, mutta voi arvata ettei Baddingin nuoruudessa siellä ollut mitään luksusta. Sähkö tuli, mutta juoksevaa vettä ei ollut.

Kesämieltä saattaa lisätä se, että kioskilla käydessä tulee siinä sivussa tukeneeksi paikkakunnan nuoria. Kioskilla kun on nyt kesätyövoimaa.

Kioski on auki joka päivä paitsi maanantaisin kello 11-18. 7.8. asti ja sen jälkeen 28.8. asti vain lauantaisin ja sunnuntaisin. Auton navigaattoriin voi laittaa osoitteen Helsingintie 920.

Kartanoissa riittää ihmeteltävää

Kartanoiden Somero! Somerolla on ollut peräti 13 kartanoa. Sekä Härkälän että Hovilan kartanot ovat käymisen väärttejä. Pitää heittää kolikkoa – mennään Härkälään.

Pihalla ovat vastassa Raino Hurme ja Soili Suominen-Hurme. Helsinkiläispariskunta on tehnyt vuonna 1882 rakennettuun kartanon kolmanteen päärakennukseen upean juhlatilan ja majoitushuoneet ovat kaikki erilaisia.

Talon näyttelyanti salpaa hengityksen Kaapissa sijaitseva hattuneulamuseo on taatusti Suomen ainoa.

– Ihmiset ovat tuoneet lahjoituksia.

Leikkiautokaappi on kuin 1960-luvulta ja barbienukkekokoelma saa pikkutytöt sanattomaksi. Aikuiset taas mykistyvät upeasta samuraihaarniskakokoelmasta.

Isäntäpariskunta on nuorena harrastanut itämaisia kamppailulajeja. Se sytytti keräilyliekin. Erillisessä huoneessa on kiinalaista esineistöä, mutta myös Tiibet saa osansa.

Tänä kesänä 30.6.-12.8. Härkälän kartanon galleriassa on esillä Egyptissä yli 10 vuotta asuneen ammattiluontokuvaaja Päivi Arvosen valokuvia Egyptin aavikolta ja Saharan kalliotaiteesta

Härkälän kartano on museokorttikohde. Kartano on avoinna 30.6.-12.8 keskiviikosta perjantaihin kello 13-15 Isännän opastamat kartanokierrokset alkavat kesän näyttelypäivinä kello 13.15.

Lippuja opastetuille kierroksille on myynnissä verkkokaupassa: Doerz.com /Somero /Härkälän kartano ja myös ovella.

Joko alkaa tulla nälkä? Somerolla on toki useita ruokapaikkoja, mutta se juurevin löytyy aivan keskustasta. Jussin Baarin ikkunassa lukee “Since 1961”. Jussin Baaria pyörittää 3. polvessa yrittäjä Katri Alanko.

Fine dinigia ei Jussin baarista löydy, mutta maukasta kesäruokaa senkin edestä. Esimerkiksi aurakanaleike on täyttä tavaraa ja samalla voi seurata juurevaa somerolaista elämänmenoa.

Ruokakävelyllä kannattaa Someron keskustassa pysähtyä Muotiputiikki Helmeen. Vaate- ja elämäntapakauppa Helmi on käsite ja sinne tullaan matkojenkin päästä. Helmi tarjoaa käsittämättömän määrän retrohenkistä vaatetavaraa niin naisille kuin hieman miehillekin.

Sitten hypätään autoon ja ajetaan Mäkilän veljesten traktorimuseoon. Heikki Mäkilä on 80-vuotias ja Pekka Mäkilä 82-vuotias. Traktorimuseoitahan on Suomessa jo ylitarjontaan asti, mutta Someron museo on poikkeus. Kaikki lähes 110 traktoria kun on kunnostettu toimintakuntoon ja maalattu upeasti. Vanhin on Fordson vuodelta 1925.

– Muutama vuosi sitten käynnistin sen ja kunnossa se oli, kertoo Heikki Mäkilä.

Lisäksi esillä on puimureita ja noin 1400 maatalouteen liittyvää esinettä.

Veljekset ovat rakentaneet traktorimuseoilleen omat kylmät hallitilat ja kaikki on kunnossa yleisövessoja myöten.

Paikka on avoinna joka päivä kello 10-17 Pyölin kylässä osoitteessa Käriläntie 10. Opastusta ei ole, mutta ällistyttävään paikkaan kannattaa tutustua fiilistellen ajan kanssa.

Iltapäiväkahvit onkin hyvä juoda Majatalo Myötätuulen Norsukesäkahvilassa osoitteessa Hämeenojantie 32. Yrittäjänä on Someron Kulttuuri ry.:n puheenjohtaja Olla-Riitta Mäkelä. Jos hän on paikalla voi häneltä kysellä Someron kulttuuritarjonnasta ja Somerosta muutenkin.

Norsukesäkahvilan vetonaulana on norsuaiheinen kokoelma. Erilaisia norsuja on esillä nyt 450 tavoitteena on rikkoa tuhannen norsun raja.

– Norsut ovat älykkäitä ja viisaita eläimiä, kertoo Mäkelä.

Kahvila on auki keskiviikosta sunnuntaihin kello 11-17.

Jos Somero on koukuttanut syvemmältäkin, pyörittää Mäkelä majatalo Myötätuulen lisäksi myös keskustassa hotelli Ollaa.