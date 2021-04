Erilaiset luontolivet tuovat luonnon ihmisten koteihin - Tästä pääset niin sääksen kuin gorillankin matkaan

Verkon erilaiset luonto- ja eläin-livelähetykset kiinnostavat ihmisiä.

Esimerkiksi WWF kertoo, että käärmeiden luikertelua katsottiin viime vuoden (2020) huhtikuussa yli 500 000 kertaa, ja sääksien pesintää seurattiin viime vuonna reilun neljän kuukauden aikana peräti 2,4 miljoonaa kertaa.

Alle on kerätty linkkejä erilaisiin luonto- ja eläinlivelähetyksiin.

Sääksi:

Sääksi eli kalasääski on uljas petolintu, joka elää koko Suomessa.

Tässä linkki WWF:n sääksi-liveen.

Sääksi on keskikokoinen petolintu, jonka siivet ovat hyvin pitkät ja kapeat.

Sääksikamera Saaristomerellä Seilin saarella:

Kyy:

Kyy on Suomen ainoa myrkyllinen käärme. Kyy on maailman pohjoisin käärmelaji ja Euroopan yleisin myrkkykäärme.

Lohistriimi:

Luken lohistriimi Tenojoelta:

Riistalive:

Valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, rusakoita ja jäniksiä voi bongata riistalivestä.

Eläimiä ympäri maapalloa:

Viron suosittuja luontolivekameroita, pääset seuraamaan täältä.

Täältä pääset katsomaan lintuja pesissään ympäri maailmaa.

Valkopäämerikotka Yhdysvalloissa:

Erilaisia Afrikan maanosan eläimiä saattaa näkyä Africamin livessä.

Livekamerakuvaa Keniasta Mpala Reasearc Centeriltä:

Livekuvaa Alaskasta:

Livekuvaa Afrikasta:

Livekamerakuvaa gorilloista Kongossa:

Niagaran putoukset:

Tästä pääset seuraamaan Niagaran putouksia

Niagaran kolmesta putouksesta suurin on Kanadan-puoleinen Horseshoe Falls, joka on 57 metriä korkea ja 670 metriä leveä. Yhdysvaltain-puoleinen American Falls on 58 metriä korkea ja 320 metriä leveä. American Fallsin vieressä on kapea Bridal Veil Falls, jonka erottaa American Fallsista pieni Luna Islandin saari.

Livekuvaa ISS-avaruusasemalta:

Livekuvaa avaruusasema ISS:ltä

Jos joku linkki ei enää toimi tai sinulla on vinkata meille hyvä livekamera, lähetä siitä meille tieto monimedia@hameensanomat.fi-sähköpostiin.