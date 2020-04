Pikkuvauvan isä pelästyi, kun raivosi ja riiteli koko ajan: "Ajattelin, ettei minun kuulu olla tällainen" – Isien masennus voi oireilla oudoilla tavoilla

Jos äidillä on synnytyksen jälkeistä masennusta, myös isä on vaarassa masentua. Isien masennusta pikkulapsiperheissä ei kuitenkaan tunnisteta tarpeeksi hyvin. Kun masennus oireilee vihantunteina, siihen liittyy häpeää ja apua on hankala hakea.