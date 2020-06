Punkkirokotteiden hinnoissa merkittäviä eroja – Mehiläinen vertailun kallein, Saaristolääkärit halvin

Puutiaisaivotulehdukselta suojaavan TBE-rokotteen eli punkkirokotteen hinnoissa on merkittäviä eroja, käy ilmi STT:n tekemästä vertailusta.

Kolmen pistokerran kattavan rokotussarjan hinta liikkuu 147–206 euron välillä. Yhden TBE-rokotekerran hinta aikuisille liikkuu 49 euron ja 66,50 euron välillä. Vertailussa olivat mukana punkkirokotuksia myyvät Mehiläinen, Saaristolääkärit ja Terveystalo. Vertailu on tehty normaalihintojen perusteella eikä siinä ole huomioitu mahdollisia asiakasetuhintoja.

Vertailun edullisin hinta on Saaristolääkärien punkkibussissa, missä rokotekerta aikuiselle on 49–55 euroa. Kolme rokotekertaa maksaa 147–165 euroa.

Kalleinta on Mehiläisessä, missä punkkirokotuksen hinta on normaalisti 66,50 euroa käynniltä. Hintaan lisätään 2,10 euron Kanta-maksu, jolla katetaan rokotustietojen vieminen Kanta-arkistoon. Kolmelta käyntikerralta se tekee normaalihinnalla 205,80 euroa.

Terveystalossa rokotekerta maksaa 64 euroa eli kolme rokotuskertaa maksaa 192 euroa.

– Kyseessä on pakettihinta, johon sisältyy sekä rokoteaine että itse rokotus eli hoitajantyö, Terveystalon henkilöasiakkaista ja lääkärikeskuksista vastaava johtaja Siina Saksi kuvailee hinnan muodostumista.

Punkkirokote antaa suojaa punkkien eli puutiaisten levittämää puutiaisaivotulehdusta vastaan. Rokote ei suojaa borrelioosilta tai punkin puremalta.

Kysyntä menee eri suuntiin

Rokotteen kysyntä on kovassa kasvussa ainakin Terveystalossa. Saksin mukaan rokotteen kysyntä oli toukokuussa erittäin suurta.

– Kesäkuun ensimmäisten päivien perusteella kesäkuusta tulee myös erittäin vilkas, hän sanoo.

Saksin mukaan yksityishenkilöiden lisäksi työnantajat ovat kiinnostuneita rokottamaan työntekijöitään. Hän arvelee, että lisääntynyt kysyntä voi johtua osittain koronavirusepidemiasta, minkä seurauksena ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia terveydestään.

Mehiläisessä punkkirokotteiden kysyntä on mennyt tänä vuonna eri suuntaan kuin Terveystalossa.

– Rokotetta annetaan eniten aina keväisin, mutta koronan vuoksi näiden rokotteiden määrä on tänä vuonna ollut jonkin verran vähäisempi kuin aiempina vuosina, liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf kertoo.

– Kun korona lähti liikkeelle, on kaikkea terveyteen liittyvää asiointia siirretty eteenpäin tai vähennetty. Se on näkynyt merkittävästi, mutta asiointi on palautumassa asteittain.

Riskialueiden asukkaille maksuton, muille maksullinen

Puutiaisaivotulehdusta esiintyy vuosittain etenkin rannikkoseudulla. Riskialueilla vakituisesti asuville ja loma-asuntoja omistaville rokote on maksuton. Aiemmin rokottamaton saa kolme maksutonta rokoteannosta. Myös henkilö, jonka perussarja on kesken, saa täydennysrokotukset ilmaiseksi osana rokotusohjelmaa.

Maksuttomia rokotuksia annetaan Ahvenanmaalla, Paraisilla, Simossa, Kemin eteläisissä kaupunginosissa, Kotkan saaristossa, Lappeenrannassa Sammonlahden kaupunginosassa, Raahen edustalla Preiskarin saaressa, Kustavissa ja Lohjanjärven saaristoalueella.

Kolmen rokotekerran kattavan perusrokotusohjelman lisäksi punkkirokotteeseen suositellaan tehosteannosta.

THL:n ohjeistuksen mukaan ensimmäinen tehosteannos suositellaan annettavaksi kolmen vuoden kuluttua edellisestä pistokerrasta ja seuraavat kymmenen vuoden välein alle 50-vuotiailla. 50–60-vuotiaille tehosteannos annetaan viiden vuoden välein ja yli 60-vuotiaille kolmen vuoden välein.