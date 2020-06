Pyöräilybloggari tietää, mikä suomalaisten polkemisessa mättää: satula jää liian matalalle ja renkaat puolityhjiksi

Pesusta se kaikki alkaa. Puhdasta polkupyörää on mukava katsella, miellyttävä käyttää ja helpompi tarvittaessa korjaillakin. Ja jos vanhaan sanontaan on uskomista, puhdas ja kaunis pyörä on myös nopea.

Pyörää ei kuitenkaan pidä suin päin suihkia puhtaaksi painepesurilla. Se voi vaurioittaa pyörän vaihteistoa ja laakereita. Mieto käsinpesu ja huuhtelu vaikka puutarhaletkulla riittävät.

– Lopuksi sipaus autovahaa pintaan, niin lika tarttuu jatkossa pyörään huonommin, pyöräilybloggari ja -harrastaja Risto Viitanen vinkkaa.

Väärä ajoasento rasittaa

Suomesta löytyy varmasti joka tason polkupyöriä ja pyöräilijöitä, mutta Viitanen löytää helposti yleisimmät ja helpoimmin korjattavat perusvirheet.

– Satula jätetään liian matalalle. Ihmiset ajavat kyykyssä, ja se rasittaa polvia. Poljinteho jää kokonaan etureiden ja pakaroiden varaan.

Väärä ajoasento rasittaa elimistöä ja väsyttää polkijan ennen aikojaan. Oikeassa ajoasennossa jalka ojentuu lähes suoraksi, kun poljin käy pohjalla eli lähimpänä tien pintaa.

– Vaihteet on pyörässä tehty käytettäviksi. Hyvin usein ajetaan pelkillä isoilla vaihteilla, vaikka tarjolla olisi muitakin. Välityssuhteita muuttamalla polkemisesta tulee paljon tehokkaampaa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Tyhjä rengas on raskas

Toinen perusmoka on ajaminen löysillä renkailla. Se altistaa rengasvaurioille ja -rikoille.

Mitä vajaampi rengas, sitä raskaammin se pyörii vajaapaineisena eli renkaan vierintävastus kasvaa.

Suositellut maksimi- ja minimipaineet löytyvät yleensä renkaan kyljestä. Paine on muistettava tarkistaa aika ajoin. Liian kova rengas voi pomputtaa, joten itselle sopiva taso löytyy parhaiten kokeilemalla.

Yleisimmät tekniset murheet ovat kuluneet jarrut ja vaihteiden vinksahtaneet säädöt. Ongelmia polkupyörän voimansiirrossa voivat aiheuttaa esimerkiksi osien likaisuus tai kuluneisuus.

Viitanen kehottaa satsaamaan erityisesti pyörän ketjuun. Ensiasennusketju on usein astetta heikompaa tekoa ja siten myös nopeammin kuluva kuin pyörän muut osat.

Tarkista ketju ja vaijerit

Käytössä ketju venyy ja kuluu ja syö samalla rattaita. Kun tämä on jatkunut riittävän kauan, voi käydä niinkin, että vaihdossa asennettu uusi ketju ei kuljekaan kunnolla jo valmiiksi kuluneilla rattailla.

Ketju vaatii säännöllistä puhdistusta ja voitelua. Venymisen voi tarkistaa ketjutulkilla tai silmämääräisesti.

Ketjutulkin eli venymämittarin avulla voi tarkistaa, kuinka paljon ketju on ennättänyt venyä. Jos venymä on yli puoli prosenttia, ketju on vaihtokunnossa.

Venynyt ketju kannattaa vaihtaa suosiolla ajoissa, muuten se voi luistaa pois rattailta tai katketa kesken ajon.

Ennakointi kannattaa myös jarru- ja vaihdevaijereissa: jos niistä yksikin säie on irti eli rispaantunut, vaijeri pitää vaihtaa tai vaihdattaa ennen sen katkeamista.

Lisää pyörän huolto- ja kuntovinkkejä on koottu Viitasen Velogi Youtube -kanavalle ja osoitteeseen www.velogi.com.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.