Pysähtymisen vuosi sai Saara Aallon pohtimaan, haluaako hän enää takaisin oravanpyörään: "Kalenterissa pitää olla tilaa spontaaneille ja luoville tilaisuuksille"

Jos kaikki olisi mennyt niin kuin alun perin suunniteltiin, Saara Aallolla, 33, olisi ollut työntäyteinen joulukuu. Hän olisi kiitänyt Teemu Roivaisen kanssa Tuhannet tähdet – joulukonserttikiertueella kirkoissa ympäri Suomen. Koronatilanteen vuoksi kiertue jouduttiin perumaan ja päätettiin järjestää nettikonsertti.

Poikkeusvuosi on vaikuttanut myös siihen, että Aalto on tinkinyt ainakin periaatteestaan pitäytyä työnteosta jouluaattona: nyt aatto kuluu ensimmäistä kertaa töitä tehden.

– Tänä vuonna kaikki on vähän erilaista eikä ole perinteistä aattoa, joten antaa mennä!

Aalto on mukana Ylen Kuusijuhla-lähetyksessä yhdessä Susanna Laineen kanssa. Joulurauhan julistuksen jälkeen alkavassa, iltayhdeksään kestävässä ohjelmassa piipahdetaan eri puolilla Suomea ja välitetään katsojien jouluterveisiä. Luvassa on myös musiikkia ja muita ohjelmanumeroita.

Tärkeä jouluperinne jää välistä

Yksi tärkeimmistä ja odotetuimmista aaton jouluperinteistä Aallolle on ollut Oulussa asuvien isovanhempien vierailu etelässä hänen Suomen-kodissaan.

– Nyt sitäkään ei tapahdu, kun koronan takia ei voi kokoontua, joten on sama tehdä töitä. Ouluun haluan kuitenkin jossain vaiheessa joulua mennä käymään.

Vaikka konserttikiertueen peruuntuminen harmittaakin Aaltoa, on hänellä helpottunut olo siitä, että hänen ei tarvitse tehdä ohjelmaa väsyneenä.

– Olisi ollut tosi rankkaa, jos siinä alla olisi ollut joulukiertue. Nyt voi olla vähän enemmän energiaa jouluaattona, vaikka lähtökohtaisesti en halua olla jouluaattona töissä. Kyseessä on kuitenkin niin spesiaali lähetys, että haluan olla siinä mukana, Aalto sanoo.

Erityisen innoissaan hän on ohjelmaa varten rakennetusta talvimaailmasta, joka syntyy 150 aidon kuusen ja AR-tekniikan (lisätty todellisuus) avulla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jouluvaloja ja ensimmäinen oma kuusi

Jouluihmiseksi tunnustautuva Aalto esittää suorassa lähetyksessä tuttuja joululauluja ja pari omaakin kappaletta. Mukana on myös kaksi useita eri instrumentteja soittavaa muusikkoa.

– Joulumusiikki vie minut heti tunnelmaan. Yleensä aloitan virittäytymisen jo marraskuun puolella, kun joulukeikkoja aletaan tehdä. Se on tarkoittanut kyllä sitä, että en ole ikinä ehtinyt valmistella omaa kotiani joulukuntoon. Nyt olen laittanut valoja ja ensimmäisen oman aikuisen kodin joulukuusen.

Saara Aallon omiin joulumusiikkisuosikkeihin lukeutuvat Lumiukko-animaatiosta tutuksi tullut Howard Blaken

Walking In The Air -kappale ja Mauno Isolan ja Martti Turusen

Me käymme joulun viettohon.

”Olen saanut tehdä uusia juttuja”

Koronavuosi toi kansainvälistä uraa luoneen Saara Aallon ja hänen Meri-vaimonsa Britannian Lontoosta tilapäisesti Suomeen jo keväällä, sillä Saaran piti olla mukana suomenkielisessä We Will Rock You -musikaalissa, jossa hänellä on päärooli. Esitykset siirrettiin pandemian vuoksi ensi vuoden keväälle.

– Kun musikaalin harjoitukset peruttiin, ajattelin, että ihanaa, saan vähän lomaa. Olin väsynyt ja halusin levätä.

Ei kestänyt kuitenkaan kauan, kun Aallon ideamylly lähti pyörimään. Hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa, nyt kun siihen olisi viimein aikaa.

– Olen sen tyyppinen, että kun pysähdyn, minulla alkaa tulla hirveästi ideoita. Perustin viiden viikon mittaisen nettilaulukurssin Saara Aalto Singing Master Class. Se oli isotöinen, mutta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ensi vuonna haluan saada sen isommin esiin.

Hän perusti myös vaimonsa kanssa yhteisen No Fear – Rohkeampi minä -podcastin.

– Vuosi on ollut minulle hyvä ainakin sillä tavalla, että olen saanut tehdä paljon erilaisia ja uusia juttuja. Se sopii luonteelleni.

Kalenterissa pitää olla myös tyhjää

Saara ja Meri Aallon virallinen koti on Lontoossa, mutta pandemian ohella myös Britannian brexit on saanut pohtimaan sitä, mitä elämässä tulee tapahtumaan ja kyseenalaistamaan monia asioita.

Tätä vuotta edeltävät kolme vuotta Aallon elämä on ollut kiireistä. Vuonna 2016 hän saavutti Britannian X Factor -laulukisan toisesta sijan ja sai kansainvälisen levytyssopimuksen. Vuonna 2018 hän edusti Suomea euroviisuissa Monsters-kappaleellaan. Vuonna 2019 hän oli mukana Britannian Dancing on Ice -kilpailussa. Väliin mahtui myös kahden levyn julkaisu.

– Tämä vuosi on ollut pysähtymisen vuosi, jonka aikana on tullut pohdittua sitäkin, mitä haluaa ylipäänsä tehdä työkseen. Kyseenalaistaminen on aika siistiä ja samalla raastavaa. Haluanko takaisin siihen oravanpyörään, missä olen ollut vai mitä tässä tekisi, kun maailma tässä palautuu entiselleen? Vai palautuuko se enää?

Tämän vuoksi Aalto ei halua päättää liikaa etukäteen, vaan on mentävä päivä kerrallaan. Musikaalin hän toivoo toteutuvan, mutta hän haluaa pitää tulevana vuonna kalenterissaan myös tyhjää tilaa.

– Haluaisin, että alkaisi tulla spontaaneja, luovia tilanteita, kun kaikkea ei ole päätetty etukäteen. Katsotaan mihin elämä vie.

Kuusijuhla, TV1 klo 12.10 alkaen iltayhdeksään asti