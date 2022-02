Rumpu soi epärytmissä, kun Suomi saa kultaa – Raine Ampujan mukaan Porilaisten marssi on suosittu yllättävän kohdan vuoksi

Kun Iivo Niskanen voitti olympiakultaa 15 kilometrin perinteisellä hiihtomatkalla perjantaina, Pasilasta kajahti voiton kunniaksi perinteinen Porilaisten marssi. Sotilasmarssissa on mielenkiintoinen kohta, jossa isorummun lyönnit kuuluvat yllättävästi epärytmissä. Rummuniskut kuvastavat tykinlaukauksia. Kapellimestari Raine Ampujan, 64, mukaan isorummun epärytmissä tulevia lyöntejä ei soiteta miten sattuu, vaan lyöntikohdat on tarkasti määritelty. – Se on hyvin poikkeuksellinen ja haastava...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja