Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Staycation eli lähi- tai minilomailu on viime vuosien matkailutrendi. Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät vuorotellen yhteisiä elämyspäiviä, joiden sisältö on aina yllätys. Tärkeintä on hyvä suunnittelu ja seura.

Opettaja Eva Sundgren on staycation-konkari. Hän on jo vuosia minilomaillut Suomessa. Kokemuksia on kerryttänyt ja rikastuttanut myös se, että Sundgren on toiselta ammatiltaan opas. Mukana on matkustanut aviomies Jarmo Perälä,...

Staycation eli lähi- tai minilomailu on viime vuosien matkailutrendi. Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät vuorotellen yhteisiä elämyspäiviä, joiden sisältö on aina yllätys. Tärkeintä on hyvä suunnittelu ja seura.