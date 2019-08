Stressi voi uuvuttaa myös perheen pienimmät – Lue vinkit, joilla saat lapsen rauhoittumaan

Ruokahaluttomuus, päänsärky, vatsakipu ja itkuisuus voivat kertoa siitä, että lapsi on stressaantunut. Stressi kuuluu lapsen elämään, mutta aikuisen tehtävä on opettaa häntä säätelemään sitä. Joskus lapsenkin stressi on terve merkki, mutta pahimmillaan se voi myös kroonistua.