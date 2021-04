Suomalainen juo nykyään laatuviininsä oikeanlämpöisenä: tyylikäs viinikaappi tuo arkeen helpotusta ja luksusta – Vai rakentaisitko oman viinikellarin?

Vielä kymmenen vuotta sitten viinikaappi oli Suomessa melko harvinainen luksustuote. Nykyään vaihtoehtoja on tarjolla jokaiseen kotiin ja sisustukseen. Kiinnostus viinejä kohtaan on kasvanut, mikä on tuonut mukanaan tarpeen säilyttää viinit kotona oikeassa asennossa ja lämpötilassa. Asiantuntija muistuttaa, että ihan tavalliseen kotiin voi rakentaa myös viinihuoneen tai viinikellarin.