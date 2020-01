Syrjäytyvätkö dieselautot kolmessa vuodessa? Myytyjen autojen määrä romahti vuodessa

Dieselkäyttöisiä uusia henkilöautoja myytiin Suomessa viime vuonna 22 017 kappaletta. Se on 7 000 autoa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Dieselkauppa romahti 24,3 prosenttia.

Tasaisen vauhdin taulukolla luvut tarkoittaisivat dieselautojen myynnin loppumista kokonaan kolmessa vuodessa.

Käykö näin, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio?

– Ei käy. Kehitys johtuu ajonaikaisia päästöjä laskevan RDE-mittauksen käyttöönotosta. Sen seurauksena dieselmoottorit putosivat kokonaan pois pienimpien automallien sekä suosittujen B-kokoluokan pikkumaasturien moottorivalikoimista.

– Jopa C-segmentissä eli niin sanotussa Golf-luokassa ei välttämättä enää ole tarjolla dieselvaihtoehtoa asiakkaalle.

Tasoittuuko dieselkysyntä tänä vuonna?

– Uskon näin. Isommissa SUV- ja henkilöautomalleissa diesel on edelleen valtatekniikkaa. Mitä enemmän auto painaa, sitä energiatehokkaampi ratkaisu diesel on. Näissä autoissa myös uusimman SCR-katalysaattoritekniikan hinta häviää paremmin auton kokonaishintaan.

Tapahtuuko sähkö- ja hybridiautojen läpimurto vuonna 2020, kuten nyt on ennustettu?

– Maahantuojille on ainakin vyörytetty kovat myyntitavoitteet sähköisistä automalleista, jotta valmistajatehtaat itse pääsevät omiin päästötavoitteisiinsa ja välttävät kalliit sakot.

– Pistokehybridiautojen tarjonta kasvaa ja synnyttää varmasti uutta kysyntää. Hybridejä myös saa kaupoista, toisin kuin ehkä monia täyssähköautoja. Niiden akkujen saatavuus on tehtaille edelleen paha pullonkaula.