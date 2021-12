Tältä näyttää uusi äitiyspakkaus ja sen 43 tuotetta – katso kuvat

Kelan julkaisi vuoden 2022 äitiyspakkauksen sisällön poikkeuksellisen aikaisin jo torstaina 9.12., sillä tavallisesti edellisen vuoden pakkaukset on jaettu vasta keväällä loppuun. Tällä kertaa pakkaus vaihtuu jo alkuvuodesta. Syynä tähän on koronan kiihdyttämä syntyvyys. Äitiyspakkaukseen on pakattu kaikkiaan 43 erilaista tuotetta. Tuotteita on tällä kertaa seitsemän vähemmän kuin viime vuonna, tuotteiden laatua on korostettu hinnan sijaan....

