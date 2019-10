Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään taas, miten tähti syttyy

12. Tanssii tähtien kanssa -kausi on osoittanut jälleen ilmiön, joka on tuttu ohjelman edellisiltä kausilta. Aina löytyy yksi tai useampi tanssia opetteleva tähtioppilas, joka onnistuu ja löytää itsestään tanssijan ja ennen kaikkea esiintyjän, joka kykenee liikuttamaan varsin kriittistä tuomaristoa sekä yleisöä. Sellaista on hienoa seurata.

Tällä kertaa tanssitähdeksi on syttynyt laulaja Jannika B tanssinopettajansa Aleksi Seppäsen johdolla.

Jännittävää on ollut seurata myös valokuvaaja ja journalisti Meeri Koutaniemen ja Matti Puron esiintymisiä. Pari aloitti kauden niin upeasti, että tuomariston ylisanoista ei ollut tulla loppua. Seuraavat tanssit eivät kuitenkaan ole yltäneet loistokkaan alun tasolle.

Ohjelman suosiota selittää tietynlainen vilpittömyys. Tanssijat ovat esillä aitoina, omina itsenään. Heidän innostumisiinsa, turhautumisiinsa, iloihinsa ja pettymyksiinsä on helppo samaistua. Lisäksi ohjelma on turvallista katseltavaa sunnuntai-iltaan. Se tarjoaa visuaalista bling-blingiä, dramatiikkaa ja tunteita, sopivasti annosteltuna.

Putoamisen harmi näkyy

Koska vain yksi voi voittaa, illan päätteeksi yksi pareista putoaa kisasta. Ensimmäisenä kisasta joutui lähtemään Mikael Jugner , murrettuaan jalkansa. Se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, sillä loukkaantumisen sijaan lähtöjärjestyksen soisi heijastelevan tanssitaitojen kehittymistä.

Ensimmäinen varsinainen pudotus oli viime viikolla, kun pikaluistelija Mika Poutala joutui pois pelistä. Kotisohvalle asti näki, miten iso pettymys se oli niin kunnianhimoiselle huippu-urheilijalle kuin tanssinopettaja Ansku Bergströmille .

Tänään on vakiotanssi-ilta elokuva- ja televisiomusiikin tahdissa.

Tanssii tähtien kanssa, MTV3 sunnuntai 20.10. klo 19.30