Tässä on sympaattinen Rölli – Näitä autoja on koko maailmassa vain 34 kappaletta ja löysimme yhden Pohjanmaalta

Kun Keijo Kiuru toi juuri ostamansa Rolls Roycen kotipihaan, hänen äitiään epäilytti luksusauton arkikelpoisuus.

– Äiti kysyi, että voikohan tällä Röllillä ajaa työmatkoja. Tai entä jos joku kolhaisee siihen klommon Prisman parkkipaikalla ja maali menee, Kiuru muistelee nyt jo edesmenneen äitinsä sanoja.

Rölliä eli viralliselta nimeltään Rolls Royce Silver Wraithia pääsee kesän ajan ihailemaan Vaasan Auto- ja moottorimuseon brittiautonäyttelyssä.

Kaunislinjainen ja elegantti auto on myös näyttelyn vanhin ja ainutlaatuisin menopeli. Se valmistettiin Englannissa vuonna 1948. Korimalli on alumiininen, ja vastaavia on koko maailmassa vain 34 kappaletta.

Uutena auto myytiin Etelä-Afrikkaan. Siellä se on ollut varmasti kätevä myös piknikeillä, sillä sen takaluukku aukeaa retkipöydäksi.

– Varakas väki Etelä-Afrikassa on varmaan ajellut tällä rantaan ja ottanut eväät esiin, Kiuru kuvittelee.

72-vuotias harvinaisuus

Kiurun talliin Vaasaan 72-vuotias Rolls Royce lipui kymmenisen vuotta sitten. Myyntihintaa hän ei tohdi paljastaa, toteaapa vain sen maksaneen vieläkin ”ehjän auton verran”.

Brittiautojen nousu ja tuho Vaasan Automuseossa on muun tarjonnan ohella järjestetty perinteisesti vuosittain vaihtuva teemanäyttely. Tämän kesän näyttely on Brittiläisen autoteollisuuden nousu ja tuho. Näyttely esittelee brittiläisen autoteollisuuden elinkaaren kattavasti. Esillä on 18 autoa, urheiluautoista maastoajoneuvoihin. Näyttelyn uusin auto on vuodelta 1989, vanhin taas vuoden 1948 Rolls Royce Silver Wraith. Käsidesiä on tarjolla ja turvaväleihin kiinnitetään huomiota.

Rölli tuli Kiurun hoteisiin kunnostettavassa kunnossa. Työ kysyy aikaa ja kärsivällisyyttä ja korjaajan pitää myös tietää mitä tekee. Kiuru kertoo käyneensä yliopistolla alumiini-innovaatio-kurssinkin oppiakseen kunnostamaan alumiinipintaista autoaarrettaan.

– Se kurssin professorikin kävi sitten ihmettelemässä autoa. Sanoi, että on aivan äänetön, siisti ja hieno kone.

Kiuru harmittelee, että autosta puuttuu tällä hetkellä sen alkuperäinen turkoosi nahkasisustus.

– Se on tallella, ja laitan sen paikalleen kyllä.

Pohjalaistunutta Rolls Roycea on kunnostanut sen aiempi omistajakin, eikä tämä korjaustyyli ole aivan Kiurun mieleen.

– En olisi lähtenyt purkamaan tätä niin palasiksi. Nyt on kunnostaessa kova muistaminen, missä järjestyksessä osat ovat.

Rollsiin on käytetty myös kolmea puulajia, ja puuosat ovat sen Etelä-Afrikan vuosina kuumuudessa kuivuneet.

Ensi kertaa ei Kiuru auton kunnostuspuuhissa ole, hän on pistänyt kuntoon kymmenittäin ajoneuvoja. Paraikaakin hänellä on Automuseon työhallissa jo viittä vaille valmiina Itä-Saksan ylpeys, IFA F9 Cabriolet.

Miljoonapeli uutena

Rölliä on ennenkin haviteltu Suomeen, tietää Keijo Kiuru.

– Jos se olisi uutena tänne hankittu, se olisi maksanut 5,4 miljoonaa silloista markkaa.

Se on niin paljon rahaa, että sillä olisi saatu rakennettua Asevelikylän kotikatumme toisen puolen talot valmiiksi, hän vertaa.

Aikanaan myös Osuusliike Elanto oli autosta kiinnostunut. Kun tilauskirja olisi pitänyt allekirjoittaa, johtokunnasta ei löytynytkään ketään, joka olisi uskaltanut sen tehdä.

– Varmaan pelkäsivät, mitä Elannon väki olisi ajatellut, jos johtokunta olisi ajanut Rolls Roycella. Rahaa olisi ollut, mutta ei ollut rohkeutta.

Työtä riittää

Kun Kiuru saa Röllinsä takaisin museonäyttelystä, jatkuu auton kunnostus. Miten on, tohtiiko hän työn valmistuttua lähteä luksuskaarallaan sille markettireissulle?

– Saapa nähdä. Miksen minä tällä ainakin jonnekin ajelisi, hän puntaroi. LM-HäSa