Tuomo Väkevä fanitti eturivin peliammattilaisia ja pääsi yllättäen heidän työkaverikseen – nyt hän on ehdolla Esport Awards -gaalassa parhaaksi videokuvaajaksi

Peliorganisaatio ENCEn lippalakkiin ja collegepuseroon pukeutunut Tuomo ”tuMba” Väkevä avaa toimiston oven ja toivottaa tervetulleeksi.

Vierailta ei voi jäädä huomaamatta, että nyt ollaan Suomen menestyneimmän peliorganisaation tiloissa: seinillä on kuvia yrityksen pelaajista nostelemassa palkintoja, organisaation logoa on joka puolella ja hyllyillä komeilee pokaaleja.

Yrityksen multimediatuottaja Väkevä esittelee tiloja tottuneen oloisesti: täällä pelaajat harjoittelevat ja pelaavat, tuolla nurkassa tehdään huomenna podcastia, yleiset tilat ja tässä hänen työpisteensä. Väkevä on kuin kotonaan.

Väkevä aloitti työt ENCEllä reilu vuosi sitten. Hän oli ollut pitkään organisaation pelaajien fani, joten päätyminen heidän työkaverikseen tuntui oudolta. Yhteinen sävel löytyi kuitenkin nopeasti, ja pian hän oli jo kiinteä osa ryhmää.

Enemmän kuin unelmien täyttymys

Ihmettelyyn ei olisi edes ollut aikaa. Syksyn aikana Väkevä oli yrityksen Counter Strike -pelin (CS) joukkueen mukana taltioimassa turnausmatkoja muun muassa Berliinissä, Moskovassa ja New Yorkissa.

Kiinassa he kävivät kolmen viikon aikana kaksi kertaa. Matkojen välissä pelaajat ja Väkevät sovittivat unirytminsä Kiinan aikaan, jotta aikaerorasitus ei vaikuttaisi suoritukseen.

– En voi sanoa, että pääsy ENCElle oli unelmien täyttymys, koska en osannut edes unelmoida siitä, Väkevä kertoo.

CS on pelaajan näkökulmasta kuvattu ammuntapeli, jossa kaksi joukkuetta pelaa vastakkain. Siitä on muodostunut erittäin suosittu elektronisen urheilun eli e-urheilun laji.

Väkevän tehtävänä on tehdä yritykselle ja sen yhteistyökumppaneille videoita, joilla kuvataan turnausmatkoja, pelaamista ja pelaajien haastatteluja. Videoita jaetaan esimerkiksi pelaajien suosimassa suoratoistopalvelussa Twitchissä ja YouTubessa.

Suosituinta videota on katsottu lähes 300 000 kertaa.

”Naapurit varmaan kuulivat, että jotain siistiä tapahtui”

Lähiaikoina ENCEn toimistolle tai Väkevän kotiin voi ilmestyä uusi pysti, koska hän on ehdolla kansainvälisessä pelialan palkintogaalassa Esport Awardsissa parhaaksi videokuvaajaksi.

Ehdokkuus tuli Väkevälle yllätyksenä, vaikka hän oli saanut asiasta pientä vihiä etukäteen.

– Naapurit varmaan kuulivat, että jotain siistiä tapahtui, Väkevä muistelee hetkeä, jolloin sai tietää asiasta.

Väkevä pitää ehdokkuuttaan erittäin isona asiana, koska suurin osa muista ehdokkaista on todella suurista peliorganisaatioista. ENCE on kansainvälisessä mittakaavassa keskikokoinen toimija. Sen viime vuoden liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa.

– Vieläkin vähän ihmettelen, että olen niiden muiden tyyppien kanssa samalla listalla.

Koronaviruspandemian takia tänä vuonna viidettä kertaa järjestettävä gaala pidetään internetissä. Sen takia Väkevän piti kuvata mahdollisen voiton varalle kiitospuhe. Ohjeena oli, että puheessa pitäisi olla mahdollisimman paljon tunnetta.

Se ei ollut helppo tehtävä miehelle, joka omien sanojensa mukaan viihtyy paljon paremmin kameran takana kuin sen edessä. Puolentoista minuutin mittaisen videon kuvaamisen meni noin tunti, vaikka hänellä oli puhe paperilla kirjoitettuna.

Kaikki sai alkunsa mäenlaskuvideoista

Väkevä sai ensimmäisen kameransa noin kymmenvuotiaana. Se oli pieni digikamera, jolla pystyi ottamaan videokuvaa.

Hän muistaa kuvanneensa sillä kaverinsa kanssa hyppyrien rakentelua ja mäenlaskua minisuksilla. Esikuvana saattoivat toimia 2000-luvun alussa uraansa aloitelleet Duudsonit, Väkevä muistelee.

Kuvaaminen ei kuitenkaan vienyt vielä tässä vaiheessa mennessään, mutta kuvausinnostuksen siemen oli kylvetty. Siitä kertoo se, että Väkevä muistaa edelleen tarkalleen, missä Anjalankoskella he kuvasivat.

Lopullisesti hän innostui kuvauksesta, kun hän opiskeli tietojenkäsittelyä Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Opintoihin pystyi liittämään paljon erilaisia media-alan opintoja. Hän myös koki, että koodaaminen ei ole hänen juttunsa.

– En ole ehkä riittävän fiksu koodariksi, Väkevä kertoo vaatimattomaan tyyliinsä.

Valmistumisensa jälkeen hän pääsi kuvaamaan jääkiekon SM-liigaa. Kokemusta kertyi myös ravien ja jalkapallon Veikkausliigan kuvaamisesta. Ennen ENCElle päätymistään hän työskenteli kaksi vuotta Lontoossa, jossa hän teki pelivideoita vedonlyöntitoimistolle.

Muutakin kuin energiajuomien juomista

Väkevä on harrastanut tietokone- ja konsolipelien pelaamista lapsuudestaan asti. Omalla työllään hän haluaa olla mukana lisäämässä e-urheilun arvostusta ja tunnettuutta.

– Haluan tehdä tästä ison jutun. En usko, että ihan jalkapallon suosioon päästään, mutta lähelle sitä.

Vaikka suuri yleisö ei ole vielä ottanut e-urheilua täysin omakseen, lajilla on paljon seuraajia. Esimerkiksi viime vuonna Puolan Katowicessa pelatun CS:n major-turnauksen finaalia katsoi enimmillään yli miljoona ihmistä verkossa.

Erityisesti sosiaalisen median puolella lajilla on jo vahva asema. ENCEllä on esimerkiksi Instagramissa lähes satatuhatta seuraajaa. Se on enemmän kuin yhdelläkään suomalaisella jääkiekkojoukkueella.

Väkevä haluaa myös oikoa vääriä käsityksiä, joita monilla on pelialasta.

– Alasta on ehkä harhaluulo, että täällä vain juodaan energiajuomia ja että pelaajat ovat todella huonossa kunnossa. Kilpapelaaminen on kaikkea muuta.

Väkevä kertoo, että osa pelaajista pitää fyysistä kuntoa yllä kuntosaliharjoittelun avulla ja jotkut käyvät ennen otteluita lenkillä päästäkseen hyvään pelivireeseen.

Tarinat pelaajien energiajuomien suuresta kulutuksesta eivät taida olla täysin tuulesta temmattuja. ENCEn toimistolla on ainakin pari isoa jääkaappia täynnä energiajuomaa ja lattialla pahvilaatikoissa niitä on lisää.

Myös Väkevä napsauttaa haastattelun lomassa energiajuomatölkin auki.

Väkevä haluaa tuoda myös vaikeat aiheet esille

Väkevä vastaa yhdessä assistenttinsa Leevi ”Möölin” Syväojan kanssa organisaation videotuotannoista. Hän suunnittelee, käsikirjoittaa, kuvaa ja leikkaa videoita.

Nyt työn alla on video, jossa yrityksen pelaajat ajavat kilpaa mikroautoilla. Video on tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, jossa siihen tulee ammattiselostajan selostus. Jotain ENCEn suosiosta ja fanien omistautumisesta kertoo se, että leikkimielisen kilvanajon tulokset ovat päätyneet jo ennen videon julkaisua verkon Ylilauta-foorumille.

Hyvän videon pitää Väkevän mielestä herättää tunteita katsojassa. Sen lisäksi Väkevä on pyrkinyt ENCEllä pääsemään videoilla syvemmälle pelaajien sisimpään.

Se vaatii monesti myös vaikeista asioista puhumista. Niistä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana pulaa, koska organisaation CS-joukkueen peli ei ole kulkenut niin hyvin kuin aikaisemmin.

– Minun mielestäni on tärkeää, että ollaan rehellisiä, ja sisällön pitää olla aitoa. En halua ikinä feikata mitään, koska tiedän, miten paljon sitä tehdään televisio-ohjelmissa.

Vahvuudekseen hän mainitsee tapahtumien ennakoinnin ja tilannetajun. Siitä on hyötyä, koska hän kuvaa videot usein yksin ja samalla ottaa myös valokuvia.

– Kun pelaajat puhuvat taktiikoita läpi, tiedän aika hyvin, milloin kannattaa laittaa nauhoitus päälle.

Korona-aika on tuonut Väkevän työhön uusia haasteita. Koska CS-joukkue ei voi kiertää tällä hetkellä turnauksissa ympäri maailmaa, videoista puuttuvat nyt vieraat maisemat ja suuret areenat, joilla turnauksia tavallisesti pelataan.

CS soveltuu hyvin e-urheiluun

Tietokone- ja konsolipelien pelaaminen on ollut Väkevälle keskeinen osa elämää. Siinä häntä kiehtoo muun muassa kilpailuhenkisyys. Sen takia hän ottaa ENCEn joukkueiden tappiot lähes yhtä raskaasti kuin pelaajat.

Väkevä aloitti pelaamisen lapsuudessaan pelikonsoli Playstation 1:llä. Suosikkipelejä olivat muun muassa Crash Bandicoot ja urheilupelit, kuten NHL, Fifa ja Pro Evolution Soccer. CS:ää hän alkoi pelata lähes 20 vuotta sitten.

– Jos minulta kysytään, CS on maailman kaikkien aikojen paras peli.

Se soveltuu hänen mielestään todella hyvin e-urheiluun, koska peli on vaikea, mutta sen idea on yksinkertainen ja sitä on helppo seurata. Väkevä selittää lyhyesti pelin idean. Pelissä on kaksi viisihenkistä joukkuetta vastakkain. Toisen joukkueen tehtävänä on räjäyttää pommi, ja toinen yrittää estää sen.

Viime vuoden alussa CS:llä oli noin 20 miljoonaa aktiivista pelaajaa.

Väkevä ei ole itse yrittänyt vakavissaan peliammattilaiseksi, vaikka hän pelasi tavoitteellisesti CS:ää 2000-luvun puolivälin paikkeilla kavereidensa kanssa.

– Tajusin hyvissä ajoin, ettei minusta tule riittävän hyvä ammattipelaajaksi.

Siihen aikaan e-urheilu ei vielä ollut niin suosittua kuin nykyään, ja hyvin harva tienasi elantonsa pelaamalla, Väkevä taustoittaa.

Elokuvatuotanto haaveissa

Väkevä on tällä hetkellä unelmiensa työpaikassa, mutta hänellä on vielä ammatillisia haaveita. Hän haluaisi päästä tekemään isoa elokuvaa. Yhden suomalaisen elokuvan kuvaamisessa hän on ollut apuna.

Genre voisi olla draama, mutta Väkevä ei osaa vielä sanoa, haluaisiko hän työskennellä kuvaajana vai ohjaajana. Ohjaamisesta hän saa kokemusta nykyisessä työssään. Siinä hän on huomannut, että ohjaajalla on valtava vastuu, kun tuotannon kaikki langat täytyy pitää käsissään.

– Sanoisin, että olen enemmän kuvaaja kuin ohjaaja.