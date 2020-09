Usko tulevaan on etäpomon tärkein tehtävä – Listasimme hämeenlinnalaisten johtajakouluttajien 10 parasta vinkkiä etätyön johtamiseen

Keväällä asiantuntijatyö siirtyi Suomessa parin päivän varoitusajalla etäaikaan. Koteihin rakennettiin työpisteitä, jotka oli tarkoitettu väliaikaisiksi.

Monella työpaikalla etäily jatkuu edelleen. Siitä on tullut uusi normaali.

Millaisia taitoja etätyö vaatii lähiesimiehiltä? Kysyimme asiaa kokeneilta johtamisen opettajilta.

Vinkkinsä etäjohtamiseen antoivat 20 vuoden ajan johtajuusopintoja järjestäneet työhyvinvointivalmentaja, laatukoordinaattori Minna Seppälä sekä johtamisen ja yrittäjyyden tiimin koulutuspäällikkö, vararehtori Pia-Maria Haltia Hämeen ammatti-instituutista.

1. Ole läsnä etänäkin

Etäoloissa kynnys kysyä esimieheltä neuvoa nousee. Toisaalta kun jokainen kysyy samaa asiaa erikseen, johtajan aika menee niihin vastaamiseen.

Jos jatkuva kontakti alaisiin puuttuu, esimies ei enää tiedä, miten ihmisillä menee.

Ole helposti lähestyttävä. Kysy, kuuntele ja keskustele. Mitä enemmän käytät eri kommunikointimuotoja, sitä parempi.

Esimiestyö on palveluammatti. Ihan aina ei silti tarvitse olla tavoitettavissa. Ideointi- ja suunnittelutyötä ei voi tehdä, jos koko ajan toisella silmällä kyttää sähköpostia tai viestintäsovelluksia.

2. Pelit ja pensselit kuntoon

Esimiehellä on poikkeusoloissakin velvollisuus huolehtia työntekijöistään.

Ei riitä, että ihmiset lähetetään kotiin tekemään töitä. Heillä pitää olla siihen hyvät työvälineet.

Työergonomia on saanut etäoloissa ihan uuden merkityksen.

3. Jousta työajoissa

Mahdollisuus rytmittää työtä itselle sopivalla tavalla on työntekijöille tärkeää.

Asiantuntijatyössä sillä, tekeekö alainen työn klo 8–16,12–20 tai vaikka kahdessa osassa päivää, ei ole usein väliä. Joustot pitävät yllä hyvinvointia.

4. Käytä kameraa

Esimiestyö on pitkälti havainnointia, yleistä silmät auki olemista. Tulkinta pohjautuu vain pieneltä osalta siihen, mitä ihminen sanoo.

Työntekijöillä on korkea kynnys sanoa, jos he eivät selviä tehtävistään. Jos kohtaamiset rajoittuvat verkkoon, epävarmuus ja muut hankalat tunteet on helpompi peittää.

Monessa organisaatiossa on linjattu, että verkkopalavereissa pidetään kamerat auki. Kameran käytön tärkeys korostuu erityisesti niissä tilanteissa, joissa esimies ja työntekijä keskustelevat kahden. Ilmeet, asennot ja elekieli tuovat vuorovaikutukseen syvyyttä.

5. Nosta kissa pöydälle

Suomalaiset eivät osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta. Vaikeista asioista vaietaan helposti.

Jos työyhteisön toiminnassa tai vuorovaikutuksessa on jo valmiiksi ollut haasteita, ne kertautuvat etäoloissa.

Nosta kissa pöydälle ja puhu kaikesta avoimesti.

Tämä aika korostaa johtajalta tunne- ja viestintätaitoja, joustavuutta ja kysyä räätälöidä johtamista työntekijöiden tarpeiden mukaan.

6. Pidä yhteishenkeä yllä

Ihmisellä on tarve kuulua yhteisöön. Esimiehen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei työyhteisö hajoa, vaikka työskenteleekin eri paikoissa.

Etätyö ei sovellu kaikille yhtä hyvin. Jollekulle työyhteisö on kuin perhe, joten etätyössä hän menettää sosiaalisen viitekehyksensä.

On tärkeää luoda arkeen aitoa innostuneisuutta, sitoutumista, hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta. Jollakin työpaikalla on otettu käyttöön perjantaipitsan sijaan perjantaivitsi.

Mitä paremmin tunnet henkilöstösi ja tiedät heidän tapansa toimia, sitä helpompi on organisoida toimintaa. Työntekijät voivat muodostaa itsekin pieniä ryhmiä, joiden kautta vievät asioita eteenpäin ja suunnittelevat tulevaa.

7. Luo uskoa tulevaan

Korona-aikana esimiestyössä on korostunut uskon luominen tulevaisuuteen. On hyvä viestiä, että tästäkin selvitään.

Esimieheltä odotetaan kykyä tehdä päätöksiä vaikeissakin oloissa. Hän on se, joka huolehtii, että töissä mennään oikeaan suuntaan.

8. Laadi selkeät tavoitteet

Työntekijät kaipaavat esimiehiltä entistä enemmän ohjeistusta. Myös suunnittelu on korostunut.

Työntekijä ei pysty tekemään työtään, jos hän ei tiedä, mitä häneltä odotetaan. Tässä ajassa korostuvat selkeät tavoitteet ja pelisäännöt, jotka helpottavat kaikkien tekemistä.

9. Jätä kalenteriin tilaa

Eriytä palavereja aiheen mukaan. Etätyössä tarvitaan myös tilaa keskustelulle ja ideoinnille.

Innovaatioprosessit kannattaa suosiolla siirtää omaksi palaverikseen, ei yhdistää tiukan asialistan kokouksiin. Uuden ideointi vaatii aikaa ja väljyyttä sekä tietynlaisen mielentilan.

Kun työ tehtiin työnantajan tiloissa, kokousten välissä noustiin ylös ja vaihdettiin paikkaa. Myös verkkopalaverista toiseen siirtymiseen tarvitaan tauko. Nouse ylös ja tee jotain. Aivot tarvitsevat breikkejä.

10. Älä unohda kiittää

Positiivisen palautteen saamisen tärkeys korostaa yksin kotona työskennellessä. Muistaa kiittää ja tuoda esille hyvin tehtyjä asioita.