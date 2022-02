Vakuutusehdoissa voi olla ikävä yllätys, jos auto hyytyy lätäkköön: "Onhan siinä tienpitäjänkin vastuu, jos sieltä on kaivoja noussut"

Sulamisvesien, rankkasateiden tai tulvien nostamiin lammikoihin ajamista kannattaa miettiä tarkkaan, sillä vakuutus ei korvaa kaikki mahdollisia vahinkoja. Sekä OP Pohjolasta että If-vakuutusyhtiöstä kerrotaan, että veden aiheuttamaa moottorivikaa ei korvata.

OP Pohjolan viestinnästä kerrotaan, että “vaunu-/kolarointivakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, kun ajoneuvoa kuljetetaan veden osittain tai kokonaan peittämällä tiellä tai alueella. Rajoitusta sovelletaan myös niissä tilanteissa, että muun liikenteen liike aiheuttaa veden pinnan nousun ajettaessa kyseessä olevan veden peittämällä tiellä tai alueella.”

Moottori voi vikaantua esimerkiksi siksi, että se hörppää vettä ilmanottoaukon kautta. Myös elektroniikka on vaarassa.

Laatupäällikkö Solja Varke-Lipponen If-vakuutusyhtiöstä lisää, että vakuutus voi korvata auton hinauksen korjaamolle, mutta ei siis vedestä johtuvan vaurion korjaamista.

Vesilammikoissa voi piillä myös näkymättömiä esteitä, joihin osuessaan auto voi vaurioitua.

Esimerkiksi Lahdessa on sattunut niin, että vedenpaine on nostanut sadevesikaivon kannen pois paikoiltaan ja kaivo on jäänyt veden alle ikäväksi ansaksi.

Auto voi myös törmätä esimerkiksi kanttikiveen, jota ei veden vuoksi voi nähdä.

Tällaisissa tilanteissa täyskasko saattakin korvata ne ongelmat, jotka johtuvat törmäyksestä esteeseen.

– Jos piilossa on ollut jotain, joka ei ole ollut nähtävillä, ja siitä on pakko ajaa ja törmää sellaiseen, niin siitä aiheutuva vaurio on mahdollista korvata kaskon törmäysturvasta, Varke-Lipponen selvittää.

Varke-Lipposen mukaan on tärkeää dokumentoida paikka ja kertoa, mikä siinä on ollut.

– Onhan siinä tienpitäjänkin vastuu viime kädessä, jos sieltä on kaivoja noussut. Niistä on vaikea saada korvausta, esimerkiksi omavastuuta takaisin, jos ei ole todistajia, kuvia paikasta ja muuta dokumentaatiota, jolla voidaan näyttää, että näin on ollut.

OP Pohjolan viesti on samassa linjassa If-vakuutusyhtiön kanssa.

Molemmat vakuutusyhtiöt korvaavat esimerkiksi renkaan tai vanteen rikkoutumisen, joka aiheutuu tiessä olevasta kuopasta. Kuopan aiheuttama vahinko vaikuttaa bonukseen alentavasti, ellei vakuutukseen kuulu bonusturvaa.