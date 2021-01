Yrittäjä Freddi Skott rakensi saaristoon ylellisiä lasi-igluja, joista ulkomaalaiset hullaantuivat – Tältä salamyhkäisessä kohteessa näyttää koronatalvena

Lasisia igluja on nykyään muuallakin kuin Lapissa. Merenkurkun saaristossa lasitaloista voi katsella avomerelle. Yrittäjä Freddi Skottin elämyskylässä on käynyt kansainvälisten yritysten asiakkaita ja huippujohtajia. Jotkut on kyyditty paikalle jopa omalla suihkukoneella. Skott tietää, mitä ulkomaalaiset vieraat eniten arvostavat saaristossa.